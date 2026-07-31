जलियांवाला बाग से कैक्सटन हॉल तक: कैसे ऊधम सिंह ने लिया नरसंहार का बदला

उधम सिंह ने ब्रिटिश पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से बचने के लिए कई नामों का उपयोग किया। उन्हीं नामों से उनका एक नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद था। यह नाम हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्मों का प्रतीक था। 13 मार्च 1940 को उन्होंने कैक्सटन हॉल में ओ डायर पर गोली चलाई, जिससे ओ'ड्वायर की तुरंत मृत्यु हो गई। लंदन का कैक्सटन हॉल वेस्टमिंस्टर में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। यह मुख्य रूप से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह द्वारा 13 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इस हमले में अन्य लोग भी घायल हुए, लेकिन उधम सिंह ने भागने की बजाय खुद को गिरफ्तार करवा लिया।