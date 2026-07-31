सड़क दुर्घटना के बाद आपके एक सही कदम से बच सकती है जान, जानिए क्या कहता है कानून

दुर्घटना होते ही सबसे पहले खुद और आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। वाहन से बाहर निकलना सुरक्षित लगे तभी बाहर आएं, और यदि संभव हो तो हैजर्ड लाइट (Hazard Light) चालू कर दें ताकि पीछे से आने वाले वाहनों को सतर्क किया जा सके।

इसके बाद घायल की मदद करना सबसे जरूरी कदम है। एम्बुलेंस के लिए 108 या 112 पर कॉल करें और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें। अगर गर्दन या रीढ़ की चोट का शक हो तो घायल को हिलाने-डुलाने में विशेष सावधानी बरतें।