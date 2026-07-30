दस्तकारों की कला कैसे बन रही है आत्मनिर्भरता का आधार, पंचायत और सरपंच की क्या हो सकती है भूमिका?

राजस्थान के जयपुर में हाल ही में एक नए रुझान ने दस्तकारों को नई दिशा दी है। जयपुर रग्स, जो 1978 में नौ बुनकरों के साथ शुरू हुआ था, अब 600 से अधिक गाँवों और हजारों कारीगरों को जोड़ता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब पारंपरिक कला को आधुनिक डिज़ाइन और वैश्विक बाज़ार से जोड़ा जाए, तो उसका असर गाँव-गाँव तक पहुंच सकता है।