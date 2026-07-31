बदल रहा पढ़ने का अंदाज; पाठकों से बात करेंगी किताबें, AI बुक कंपैनियन से तुरंत मिलेगा जवाब

आज के डिजिटल युग और तेजी से विकसित हो रहे AI टूल्स के माध्यम से पढ़ने का नजरिया बदल रहा है। किताबें अब सिर्फ पढ़ी नहीं जाएंगी, बल्कि पाठक से बात भी करेंगी। किसी उपन्यास का किरदार समझ न आए, इतिहास की कोई घटना उलझन में डाले या साहित्यिक दर्शन की कोई अवधारणा दिमाग की बत्ती गुल कर दे, तो ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं है। अब AI के दौर में किताबों से संवाद करना आसान हो गया है। AI बुक कंपैनियन (AI Book Companion) टूल पाठकों को किताबों से सीधे संवाद करने का मौका देता है। आइए जानते हैं AI बुक कंपैनियन क्या है, कैसे काम करता है और कहां उपलब्ध है? इसके उपयोग में क्या चुनौतियां हैं और किसने इसे विकसित किया है।