भारत में अंग प्रत्यारोपण की मांग और आपूर्ति में बड़ी खाई; जरूरत का मात्र 3.5 फीसदी हिस्सा ही हो पा रहा पूरा

अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplant) अनगिनत गंभीर मरीजों के लिए जीवन बचाने का एकमात्र और आखिरी विकल्प होता है। लेकिन, भारत में जरूरतमंद मरीजों के लिए नया अंग मिलना आज भी एक अत्यंत कठिन चुनौती बना हुआ है। चिकित्सा जगत की प्रतिष्ठित पत्रिका 'द लैंसेट' के रीजनल हेल्थ-साउथईस्ट एशिया में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार, अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या के मामले में भले ही भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर काबिज हो, लेकिन देश की वास्तविक जरूरतों के मुकाबले यह आंकड़ा बेहद निराशाजनक है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में किडनी, लिवर, हार्ट और फेफड़ों के प्रत्यारोपण की कुल अनुमानित जरूरत का केवल लगभग 3.5% हिस्सा ही पूरा हो सका। इसमें भी सबसे चिंताजनक स्थिति हार्ट (हृदय) ट्रांसप्लांट की रही, जहां कुल जरूरत का मात्र 0.2% ही पूरा किया जा सका।