31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

मोबाइल चोरी हो जाए तो सबसे पहले क्या करें? SIM ब्लॉक, CEIR पोर्टल और बैंकिंग सुरक्षा की पूरी जानकारी

Stolen Phone Action Plan : मोबाइल चोरी या गुम होने पर तुरंत क्या करें? जानें SIM ब्लॉक कराने, CEIR पोर्टल से IMEI ब्लॉक करने, बैंकिंग ऐप्स को सुरक्षित रखने और पुलिस FIR दर्ज कराने की पूरी जानकारी।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jul 31, 2026

Mobile

मोबाइल चोरी हो जाए तो क्या करें।

आज के दौर में मोबाइल फोन सिर्फ कॉल करने का साधन नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। बैंकिंग ऐप, यूपीआई, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, निजी फोटो और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मोबाइल में ही मौजूद रहते हैं। ऐसे में फोन चोरी या गुम होने पर सिर्फ डिवाइस का नुकसान नहीं होता, बल्कि आर्थिक और साइबर सुरक्षा का भी खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए मोबाइल चोरी होते ही तुरंत और सही कदम उठाना बेहद जरूरी है।

मोबाइल गायब होने का पता चलते ही सबसे पहले अपने नंबर पर कॉल करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि फोन कहीं आसपास तो नहीं है। यदि फोन चोरी होने की आशंका हो, तो बिना देर किए अपने मोबाइल नंबर की SIM ब्लॉक कराएं। SIM सक्रिय रहने पर कोई दूसरा व्यक्ति आपके OTP प्राप्त कर सकता है और बैंकिंग या सोशल मीडिया खातों तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए संबंधित टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क किया जा सकता है या नजदीकी स्टोर पर जाकर डुप्लीकेट SIM के लिए आवेदन किया जा सकता है।

तुरंत बंद कराएं बैंकिंग सेवाएं

मोबाइल चोरी होने के बाद बैंकिंग और यूपीआई खातों की सुरक्षा भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बैंक को तुरंत सूचना देकर कार्ड और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को अस्थायी रूप से ब्लॉक कराया जा सकता है। साथ ही Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे ऐप्स से जुड़े खातों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और नेट बैंकिंग, ईमेल तथा अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के पासवर्ड बदल देने चाहिए। ऐसा करने से वित्तीय नुकसान और साइबर धोखाधड़ी का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

CEIR पोर्टल का करें उपयोग

फोन चोरी होने पर एक और महत्वपूर्ण कदम CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल का इस्तेमाल करना है। यह दूरसंचार विभाग की एक सरकारी सेवा है, जिसके जरिए चोरी या गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक कराया जा सकता है। मोबाइल ब्लॉक होने के बाद उसमें नया SIM डालकर भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। CEIR पोर्टल पर मोबाइल नंबर, IMEI नंबर और शिकायत संबंधी जानकारी दर्ज करके ब्लॉक करने का अनुरोध किया जा सकता है। यदि बाद में फोन मिल जाता है, तो इसी पोर्टल के माध्यम से उसे अनब्लॉक भी कराया जा सकता है।

पुलिस में शिकायत दर्ज कराना भी कई मामलों में जरूरी होता है। यदि मोबाइल चोरी हुआ है, उसमें बैंकिंग या अन्य संवेदनशील जानकारी मौजूद है, बीमा क्लेम करना है या साइबर धोखाधड़ी की आशंका है, तो FIR दर्ज करानी चाहिए। पुलिस शिकायत का रिकॉर्ड कई सरकारी और कानूनी प्रक्रियाओं में मददगार साबित होता है। कुछ राज्यों में ऑनलाइन शिकायत और ई-एफआईआर की सुविधा भी उपलब्ध है।

IMEI नंबर होता है महत्वपूर्ण

मोबाइल चोरी के मामलों में IMEI नंबर की भूमिका भी अहम होती है। IMEI मोबाइल की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जिसकी मदद से डिवाइस को ट्रैक या ब्लॉक किया जा सकता है। यह नंबर *#06# डायल करके, मोबाइल के बॉक्स पर या खरीदारी के बिल में देखा जा सकता है। इसलिए IMEI नंबर को पहले से कहीं सुरक्षित लिखकर रखना उपयोगी माना जाता है।

यदि चोरी हुआ मोबाइल बाद में वापस मिल जाए, तो CEIR पोर्टल से उसे अनब्लॉक कराया जा सकता है। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण पासवर्ड बदलना, बैंकिंग ऐप्स की सुरक्षा जांचना और जरूरत पड़ने पर फोन को फैक्ट्री रीसेट करना भी बेहतर कदम माना जाता है।

कुल मिलाकर, मोबाइल चोरी होने के बाद पहले कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। SIM ब्लॉक करना, बैंकिंग सेवाओं को सुरक्षित करना, CEIR पोर्टल पर मोबाइल ब्लॉक कराना और पुलिस में शिकायत दर्ज कराना ऐसे कदम हैं जो आपके डेटा, पैसे और डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

एक नजर में समझे

📱 सवालजवाब
मोबाइल चोरी होते ही पहला कदम?SIM ब्लॉक करें और बैंकिंग/UPI सुरक्षा सुनिश्चित करें
CEIR क्या है?चोरी या गुम मोबाइल ब्लॉक करने की सरकारी सेवा
SIM क्यों ब्लॉक करें?OTP और बैंक/सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा के लिए
बैंक को कब सूचना दें?तुरंत
FIR कब जरूरी है?चोरी, बीमा क्लेम या संवेदनशील डेटा होने पर
IMEI नंबर कैसे पता करें?*#06# डायल करके
फोन मिलने पर क्या करें?CEIR पोर्टल से अनब्लॉक कराएं

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Jul 2026 05:03 pm

Published on:

31 Jul 2026 04:57 pm

Hindi News / Patrika+ / मोबाइल चोरी हो जाए तो सबसे पहले क्या करें? SIM ब्लॉक, CEIR पोर्टल और बैंकिंग सुरक्षा की पूरी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

बदल रहा पढ़ने का अंदाज; पाठकों से बात करेंगी किताबें, AI बुक कंपैनियन से तुरंत मिलेगा जवाब

AI Book Companion tool
Patrika+

राजस्थान में नई माताओं की मौत का रहस्य, भारत के किन राज्यों में कितनी मौतें, कहां टूट रही है सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था?

Maternal Mortality Ratio
Patrika+

TSH, T3 और T4, जानिए कब कौन सा टेस्ट जरूरी? जानिए कैसे समझें अपनी थायरॉयड रिपोर्ट?

Thyroid how to read test result in report
Patrika+

जब एक आवाज पूरे हिंदुस्तान की धड़कन बन गई, मोहम्मद रफी की कुछ ऐसी यादें, जो कभी पुरानी नहीं होंगी

Mohammed Rafi
Patrika+

क्या ‘ब्रेन फॉग’ सिर्फ थकान नहीं? नई रिसर्च में सामने आया हंटिंगटन डिजीज से कनेक्शन, वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी

Brain Fog Brain Health Alert
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.