मोबाइल चोरी हो जाए तो सबसे पहले क्या करें? SIM ब्लॉक, CEIR पोर्टल और बैंकिंग सुरक्षा की पूरी जानकारी

मोबाइल गायब होने का पता चलते ही सबसे पहले अपने नंबर पर कॉल करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि फोन कहीं आसपास तो नहीं है। यदि फोन चोरी होने की आशंका हो, तो बिना देर किए अपने मोबाइल नंबर की SIM ब्लॉक कराएं। SIM सक्रिय रहने पर कोई दूसरा व्यक्ति आपके OTP प्राप्त कर सकता है और बैंकिंग या सोशल मीडिया खातों तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए संबंधित टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क किया जा सकता है या नजदीकी स्टोर पर जाकर डुप्लीकेट SIM के लिए आवेदन किया जा सकता है।