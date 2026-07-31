क्या ‘ब्रेन फॉग’ सिर्फ थकान नहीं? नई रिसर्च में सामने आया हंटिंगटन डिजीज से कनेक्शन, वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी

Brain Fog: अगर आपको लंबे समय से दिमाग सुस्त लगना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, शब्द याद न आना या छोटी-छोटी बातें भूलने जैसी समस्या रहती है, तो इसे सिर्फ तनाव या नींद की कमी समझकर नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। एक नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया है कि गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले ब्रेन फॉग के कुछ जैविक संकेत हंटिंगटन डिजीज में दिखने वाले बदलावों से मेल खाते हैं।