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गरम पानी डालते ही फट सकता है गिलास! खरीदने से पहले ऐसे पहचानें सही कांच

क्या आप सही कांच का गिलास चुनते हैं? जानिए बोरोसिलिकेट और सोडा-लाइम ग्लास में क्या अंतर है, गरम और ठंडे पानी के लिए कौन-सा गिलास सबसे सुरक्षित है और खरीदते समय सही कांच की पहचान कैसे करें।
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भारत

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Ravi Gupta

Jul 31, 2026

Borosilicate Glass, Soda Lime Glass, Glassware Guide,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

कांच के बोतल और गिलास एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी बनावट, गुण और उपयोग के हिसाब से वे अलग-अलग होते हैं। खासकर जब बात आती है गरम या ठंडा पानी पीने की, तो सही कांच चुनना जरूरी है - यह आपकी सुरक्षा और सुविधा दोनों से जुड़ा मामला है। नीचे वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणित स्रोतों के आधार पर समझिए।

सोडा–चूना और बोरोसिलिकेट ग्लास में क्या अंतर है

सोडा‑चूना ग्लास सबसे आम प्रकार का कांच है, जो लगभग 90% ग्लास उत्पादन में इस्तेमाल होता है। इसमें सिलिका (SiO₂), सोडियम ऑक्साइड (Na₂O) और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) शामिल होते हैं। यह सस्ता, आसानी से बन जाने वाला और रोज़मर्रा के उपयोग के लिए पर्याप्त टिकाऊ होता है।

बोरोसिलिकेट ग्लास में सिलिका के साथ बोरॉन ट्राइऑक्साइड (B₂O₃) होता है, जिससे इसका आणविक ढांचा अधिक स्थिर और कम विस्तारशील होता है। यह अचानक तापमान परिवर्तन (thermal shock) को बेहतर ढंग से सहन करता है और रासायनिक रूप से अधिक निष्क्रिय होता है।

गरम और ठंडा पानी के लिए कौन सा कांच बेहतर है

गरम या ठंडा पानी के लिए बोरोसिलिकेट ग्लास सबसे सुरक्षित विकल्प है। यह अचानक तापमान परिवर्तन, जैसे उबलता पानी ठंडे गिलास में डालने को झेल सकता है, जबकि सोडा‑चूना ग्लास ऐसे बदलाव में टूट सकता है।

2026 में प्रकाशित एक गाइड बताता है कि बोरोसिलिकेट ग्लास थर्मल शॉक रेजिस्टेंस में श्रेष्ठ है और गर्म चाय, कॉफी या बर्फीले पानी के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है।

रासायनिक निष्क्रियता और स्वास्थ्य सुरक्षा

बोरोसिलिकेट ग्लास रासायनिक रूप से अधिक निष्क्रिय होता है और इसमें से कोई आयन (जैसे सोडियम) पानी में नहीं निकलते, जिससे पानी की शुद्धता बनी रहती है।

वहीं सोडा‑चूना ग्लास में समय के साथ सोडियम आयन निकल सकते हैं, जिससे पानी का pH बदल सकता है - हालांकि यह रोज़मर्रा के उपयोग में आमतौर पर गंभीर समस्या नहीं बनता।

कैसे पहचानें कि बोतल या गिलास किस प्रकार का है

  1. किनारे का रंग: सोडा‑चूना ग्लास के किनारों में अक्सर हरा या नीला-हरा रंग दिखाई देता है, जबकि बोरोसिलिकेट ग्लास आमतौर पर साफ़, रंगहीन या हल्का एम्बर/ग्रे होता है।
  2. मार्किंग: बोरोसिलिकेट ग्लास पर अक्सर “Pyrex”, “Duran”, “Kimax”, “Boro 3.3” या “Type I” जैसे नाम या कोड मिलते हैं।
  3. तेल टेस्ट: बोरोसिलिकेट ग्लास का अपवर्तनांक तेल के समान होता है, जिससे वह तेल में डूबने पर लगभग गायब सा दिखता है; सोडा‑चूना ग्लास तेल में स्पष्ट दिखाई देता है।

कांच की अन्य किस्में और उनके उपयोग

  • क्रिस्टल ग्लास (lead-free crystal): यह अधिक चमकदार और प्रीमियम दिखता है, खासकर वाइन या व्हिस्की गिलास के लिए, लेकिन थर्मल शॉक रेजिस्टेंस कम होता है।
  • कंटेनर ग्लास (Container glass): यह सोडा‑चूना ग्लास का ही एक रूप है, जो बोतल, जार और ड्रिंकवेयर बनाने में उपयोग होता है और पेय पदार्थों के भंडारण के लिए रासायनिक रूप से थोड़ा अधिक टिकाऊ होता है।

उपयोग के अनुसार सुझाव

यदि आप रोज़मर्रा का पानी पीते हैं और तापमान में अचानक बदलाव नहीं होता, तो सोडा‑चूना ग्लास पर्याप्त और किफायती विकल्प है।

लेकिन अगर आप अक्सर गरम पानी, चाय, कॉफी या बर्फीले पानी का उपयोग करते हैं, तो बोरोसिलिकेट ग्लास बेहतर और सुरक्षित विकल्प है। यह टूटने की संभावना कम करता है और पानी की शुद्धता भी बनाए रखता है।

सारांश तालिका

उपयोग / स्थितिबेहतर विकल्पकारण
ठंडा पानीसोडा‑चूना ग्लाससस्ता और टिकाऊ
गरम पानीबोरोसिलिकेट ग्लासथर्मल शॉक रेजिस्टेंस, रासायनिक निष्क्रियता
प्रीमियम दिखावटलेड‑फ्री क्रिस्टल ग्लाससुंदर, लेकिन थर्मल रेजिस्टेंस कम

कांच की बोतल या गिलास चुनते समय, उसके उपयोग और तापमान की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। बोरोसिलिकेट ग्लास थर्मल शॉक और रासायनिक निष्क्रियता के मामले में श्रेष्ठ है, जबकि सोडा‑चूना ग्लास रोज़मर्रा के उपयोग के लिए किफायती और पर्याप्त होता है। किनारे का रंग और मार्किंग देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्लास किस प्रकार का है। अगली बार जब आप गरम या ठंडा पानी पीने के लिए गिलास चुनें, तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

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Updated on:

31 Jul 2026 12:41 pm

Published on:

31 Jul 2026 12:41 pm

Hindi News / Patrika+ / गरम पानी डालते ही फट सकता है गिलास! खरीदने से पहले ऐसे पहचानें सही कांच

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