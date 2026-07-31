गरम पानी डालते ही फट सकता है गिलास! खरीदने से पहले ऐसे पहचानें सही कांच

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
कांच के बोतल और गिलास एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी बनावट, गुण और उपयोग के हिसाब से वे अलग-अलग होते हैं। खासकर जब बात आती है गरम या ठंडा पानी पीने की, तो सही कांच चुनना जरूरी है - यह आपकी सुरक्षा और सुविधा दोनों से जुड़ा मामला है। नीचे वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणित स्रोतों के आधार पर समझिए।
सोडा‑चूना ग्लास सबसे आम प्रकार का कांच है, जो लगभग 90% ग्लास उत्पादन में इस्तेमाल होता है। इसमें सिलिका (SiO₂), सोडियम ऑक्साइड (Na₂O) और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) शामिल होते हैं। यह सस्ता, आसानी से बन जाने वाला और रोज़मर्रा के उपयोग के लिए पर्याप्त टिकाऊ होता है।
बोरोसिलिकेट ग्लास में सिलिका के साथ बोरॉन ट्राइऑक्साइड (B₂O₃) होता है, जिससे इसका आणविक ढांचा अधिक स्थिर और कम विस्तारशील होता है। यह अचानक तापमान परिवर्तन (thermal shock) को बेहतर ढंग से सहन करता है और रासायनिक रूप से अधिक निष्क्रिय होता है।
गरम या ठंडा पानी के लिए बोरोसिलिकेट ग्लास सबसे सुरक्षित विकल्प है। यह अचानक तापमान परिवर्तन, जैसे उबलता पानी ठंडे गिलास में डालने को झेल सकता है, जबकि सोडा‑चूना ग्लास ऐसे बदलाव में टूट सकता है।
2026 में प्रकाशित एक गाइड बताता है कि बोरोसिलिकेट ग्लास थर्मल शॉक रेजिस्टेंस में श्रेष्ठ है और गर्म चाय, कॉफी या बर्फीले पानी के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है।
बोरोसिलिकेट ग्लास रासायनिक रूप से अधिक निष्क्रिय होता है और इसमें से कोई आयन (जैसे सोडियम) पानी में नहीं निकलते, जिससे पानी की शुद्धता बनी रहती है।
वहीं सोडा‑चूना ग्लास में समय के साथ सोडियम आयन निकल सकते हैं, जिससे पानी का pH बदल सकता है - हालांकि यह रोज़मर्रा के उपयोग में आमतौर पर गंभीर समस्या नहीं बनता।
यदि आप रोज़मर्रा का पानी पीते हैं और तापमान में अचानक बदलाव नहीं होता, तो सोडा‑चूना ग्लास पर्याप्त और किफायती विकल्प है।
लेकिन अगर आप अक्सर गरम पानी, चाय, कॉफी या बर्फीले पानी का उपयोग करते हैं, तो बोरोसिलिकेट ग्लास बेहतर और सुरक्षित विकल्प है। यह टूटने की संभावना कम करता है और पानी की शुद्धता भी बनाए रखता है।
|उपयोग / स्थिति
|बेहतर विकल्प
|कारण
|ठंडा पानी
|सोडा‑चूना ग्लास
|सस्ता और टिकाऊ
|गरम पानी
|बोरोसिलिकेट ग्लास
|थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, रासायनिक निष्क्रियता
|प्रीमियम दिखावट
|लेड‑फ्री क्रिस्टल ग्लास
|सुंदर, लेकिन थर्मल रेजिस्टेंस कम
कांच की बोतल या गिलास चुनते समय, उसके उपयोग और तापमान की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। बोरोसिलिकेट ग्लास थर्मल शॉक और रासायनिक निष्क्रियता के मामले में श्रेष्ठ है, जबकि सोडा‑चूना ग्लास रोज़मर्रा के उपयोग के लिए किफायती और पर्याप्त होता है। किनारे का रंग और मार्किंग देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्लास किस प्रकार का है। अगली बार जब आप गरम या ठंडा पानी पीने के लिए गिलास चुनें, तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
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