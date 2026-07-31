गरम पानी डालते ही फट सकता है गिलास! खरीदने से पहले ऐसे पहचानें सही कांच

कांच की बोतल या गिलास चुनते समय, उसके उपयोग और तापमान की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। बोरोसिलिकेट ग्लास थर्मल शॉक और रासायनिक निष्क्रियता के मामले में श्रेष्ठ है, जबकि सोडा‑चूना ग्लास रोज़मर्रा के उपयोग के लिए किफायती और पर्याप्त होता है। किनारे का रंग और मार्किंग देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्लास किस प्रकार का है। अगली बार जब आप गरम या ठंडा पानी पीने के लिए गिलास चुनें, तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।