7वीं सदी की ‘कच्छरी’ कैसे बनी आज की राजस्थानी कचौरी? जानिए 1400 साल पुराने स्वाद का इतिहास

अगर आप राजस्थान की यात्रा कर रहे हैं या वहां के व्यंजनों को घर पर आज़माना चाहते हैं, तो प्याज़ और मावा कचौरी दोनों को जरूर ट्राई करें। हर एक में राजस्थान की मिट्टी, संस्कृति और स्वाद की कहानी बसी है। अगली बार जब आप चाय के साथ कुछ खास चाहते हों, तो इन कचौरियों को अपनी थाली में शामिल करें—यह सिर्फ नाश्ता नहीं, एक स्वाद का सफर है।