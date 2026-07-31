सामान्य अपराधों में 6 फीसदी की कमी, साइबर अपराध 27% बढ़ा! कैसे रहें सुरक्षित?

जी हां। गृह मंत्रालय ने 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) स्थापित किया है, जिसके तहत 'नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' (NCRP) और 'सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम' (CFCFRMS) जैसे प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं। CFCFRMS के माध्यम से जून 2026 तक 32.80 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, और 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि बचाई गई। साथ ही, '1930' टोल-फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की गई है।