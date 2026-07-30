भारत में कितने तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं? जानिए LMV, MCWG, HMV समेत सभी कैटेगरी का मतलब

Types of Driving Licence in India : जानें कितने प्रकार के होते हैं लाइसेंस, PC- Patrika
Types of Driving Licence in India : भारत में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। लेकिन, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि ड्राइविंग लाइसेंस भी कई प्रकार के होते हैं। अक्सर लोगों के लाइसेंस पर LMV, MCWG, MCWOG या Transport Vehicle जैसे कोड लिखे होते हैं, लेकिन उनका मतलब समझ नहीं आता।
यही वजह है कि कई बार लोग ऐसा वाहन चला लेते हैं जिसके लिए उनके पास वैध लाइसेंस नहीं होता। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर बीमा दावा (Insurance Claim) भी प्रभावित हो सकता है और ट्रैफिक पुलिस चालान भी काट सकती है।
आइए समझते हैं कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमुख श्रेणियां कौन-कौन सी हैं, किस लाइसेंस से कौन-सा वाहन चलाया जा सकता है और नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लग सकता है।
हर वाहन का आकार, वजन और संचालन अलग होता है। स्कूटी चलाना और ट्रक चलाना एक जैसी बात नहीं है। इसी कारण मोटर वाहन अधिनियम के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग लाइसेंस निर्धारित किए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पर यह स्पष्ट लिखा होता है कि धारक किस प्रकार का वाहन चला सकता है।
MCWOG का मतलब है Motor Cycle Without Gear, इस श्रेणी का लाइसेंस उन दोपहिया वाहनों के लिए होता है जिनमें गियर नहीं होता। इस श्रेणी के अंतर्गत बिना गियर वाली स्कूटी या बाइक चला सकते हैं।
यदि आपके पास केवल MCWOG लाइसेंस है तो आप सामान्य गियर वाली मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। इस विषय पर वाहन चालकों की चर्चाओं में भी यही समझ सामने आती है।
MCWG का मतलब है Motor Cycle With Gear, यह दोपहिया वाहनों की सबसे व्यापक श्रेणी मानी जाती है। इस श्रेणी के अंतर्गत मोटरसाइकिल, स्पोर्ट्स बाइक, बुलेट, गियर वाली बाइक और यह लाइसेंस होने पर आप बिना गियर वाली बाइक या स्कूटी भी चला सकते हैं।
LMV का मतलब है Light Motor Vehicle, यह भारत में सबसे आम ड्राइविंग लाइसेंस श्रेणी है। अधिकतर वाहन चालक यह लाइसेंस ही बनवाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम में LMV को अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2024 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया कि LMV लाइसेंस धारक 7,500 किलोग्राम तक के 'अनलैडेन वेट' (यानी बिना भार के वाहन के वजन) वाले परिवहन वाहन को भी कानूनी रूप से चला सकते हैं, और इसके लिए अलग से ट्रांसपोर्ट लाइसेंस या विशेष प्राधिकरण की जरूरत नहीं होती। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-जजों की संविधान पीठ ने 76 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया था।
इस फैसले ने बीमा कंपनियों और वाहन चालकों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाया, जिसमें बीमा कंपनियां अक्सर सिर्फ LMV लाइसेंस के आधार पर परिवहन वाहन चलाने वालों के दावे खारिज कर देती थीं। हालांकि 7,500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले भारी वाहनों और कुछ विशेष श्रेणियों के लिए अभी भी अतिरिक्त पात्रता और अलग लाइसेंस जरूरी है।
Transport Vehicle लाइसेंस उन लोगों के लिए होता है जो व्यावसायिक या सार्वजनिक परिवहन वाहन चलाते हैं। उदाहरण के लिए
टैक्सी, कैब, स्कूल बस, यात्री वाहन और माल ढुलाई वाहन शामिल हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणियों में Transport Vehicle अलग से शामिल है।
HMV का मतलब है Heavy Motor Vehicle, हालांकि वर्तमान नियमों में इसे अक्सर Heavy Goods Vehicle (HGV) या Heavy Passenger Vehicle (HPV) जैसी श्रेणियों में देखा जाता है। इन वाहनों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण और विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जानिए इससे कौन-से वाहन चला सकते हैं?
किसी भी स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आमतौर पर लर्नर लाइसेंस बनवाना पड़ता है।
मान लीजिए आपके पास केवल MCWOG लाइसेंस है और आप गियर वाली बाइक चला रहे हैं, या आपके पास केवल बाइक का लाइसेंस है और आप कार चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसे वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाना माना जा सकता है। दुर्घटना होने पर बीमा दावा भी प्रभावित हो सकता है।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद जुर्माने में काफी वृद्धि की गई। धारा 181 के तहत बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना और तीन महीने तक की कैद (या दोनों) का प्रावधान है। पहले यह जुर्माना केवल ₹500 था। यदि वाहन मालिक किसी ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने देता है जिसके पास वैध लाइसेंस नहीं है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
आजकल स्मार्ट कार्ड और डिजिटल लाइसेंस दोनों में वाहन श्रेणी लिखी होती है। आप यह जानकारी ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड पर, DigiLocker में, mParivahan ऐप में, सारथी पोर्टल पर देख सकते हैं। यदि आपको किसी नई श्रेणी का वाहन चलाना है तो संबंधित श्रेणी जोड़ने के लिए अलग परीक्षण देना पड़ सकता है।
|🚘 लाइसेंस
|✅ कौन-सा वाहन चला सकते हैं
|🛵 MCWOG
|स्कूटी, एक्टिवा, बिना गियर दोपहिया
|🏍️ MCWG
|बाइक, मोटरसाइकिल, अधिकांश दोपहिया
|🚗 LMV
|कार, SUV, जीप, वैन
|🚕 Transport Vehicle
|टैक्सी, कैब, व्यावसायिक वाहन
|🚛 HMV
|ट्रक, बस, भारी वाहन
|📋 Learner Licence
|प्रशिक्षण अवधि का लाइसेंस
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