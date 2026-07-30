भारत में कितने तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं? जानिए LMV, MCWG, HMV समेत सभी कैटेगरी का मतलब

सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2024 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया कि LMV लाइसेंस धारक 7,500 किलोग्राम तक के 'अनलैडेन वेट' (यानी बिना भार के वाहन के वजन) वाले परिवहन वाहन को भी कानूनी रूप से चला सकते हैं, और इसके लिए अलग से ट्रांसपोर्ट लाइसेंस या विशेष प्राधिकरण की जरूरत नहीं होती। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-जजों की संविधान पीठ ने 76 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया था।