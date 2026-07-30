QR Code पर आंख मूंदकर भरोसा पड़ सकता है भारी, एक स्कैन से बैंक अकाउंट ही नहीं, आपकी डिजिटल पहचान भी चोरी!

डिजिटल पेमेंट ने भारत में लेन-देन को बेहद आसान बना दिया है। होटल, अस्पताल, मंदिर, पार्किंग, पेट्रोल पंप, किराना दुकान, यहां तक कि सड़क किनारे ठेले तक QR कोड पहुंच चुका है। समस्या यह नहीं है कि QR कोड खतरनाक है, बल्कि परेशानी यह है कि इंसान QR कोड को पढ़ नहीं सकता। वह यह नहीं जान सकता कि स्कैन करने के बाद मोबाइल किस वेबसाइट पर जाएगा या किस लिंक को खोलेगा। साइबर अपराधी आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। यही वजह है कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अब QR बेस्ड धोखाधड़ी को केवल बैंकिंग फ्रॉड नहीं, बल्कि डिजिटल पहचान पर हमला मान रहे हैं।