एथलीट्स की मानसिक सेहत का खेल पर क्या असर होता है? टिप्स से रखें खुद को फिट

पूर्व एथलीट और कोच ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा है कि भारत में खेल संरचना में मानसिक स्वास्थ्य को अभी तक एक मुख्य स्तंभ की तरह नहीं देखा गया है। वे बताती हैं कि एथलीट्स खासकर महिलाएं तनाव, चिंता, बर्नआउट और भावनात्मक असंतुलन जैसी चुनौतियों से जूझते हैं, लेकिन इन्हें अक्सर कमजोरी या अनुशासन की कमी समझ लिया जाता है। यह चुप्पी और असमर्थता की संस्कृति को जन्म देती है, जिससे मदद मांगना मुश्किल हो जाता है।