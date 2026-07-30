एक महिला जिसने भारत की करोड़ों महिलाओं की ज़िंदगी बदल दी, जानिए कौन थीं डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी

उनकी छोटी बहन कैंसर से मर गई थीं, और उस समय इलाज दूर-दराज के शहरों में ही उपलब्ध था। इस अनुभव ने उन्हें कैंसर अस्पताल खोलने की प्रेरणा दी। 1954 में मद्रास (अब चेन्नई) में एड्यार कैंसर संस्थान की स्थापना हुई, जो दक्षिण भारत का पहला और पूरे देश का दूसरा समर्पित कैंसर केंद्र था। इसके अलावा, उन्होंने 1931 में अव्वई होम की स्थापना की, जो अनाथ और वंचित लड़कियों के लिए आश्रय और शिक्षा का केंद्र बना।