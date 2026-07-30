दिल्ली में नाबालिग कर रहे हत्या! बढ़ते गंभीर अपराध आपकी चिंता का कारण बन रहे हैं? जानें क्या करें

दिल्ली में टीनएजर द्वारा अपराध की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2026 की पहली छमाही (1 जनवरी से 15 जून तक) में नाबालिगों से जुड़े अपराधों की संख्या 1,404 दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि में 2025 में यह संख्या 1,080 थी यानी लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि केवल मामूली चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि डकैती, हत्या के प्रयास, बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में भी तेज़ी देखी गई है। उदाहरण के लिए, डकैती और चोरी के मामले 104 से बढ़कर 161 हो गए; हत्या के प्रयास 103 से बढ़कर 159; बलात्कार 61 से बढ़कर 86; और हत्या के मामले 80 से बढ़कर 100 हो गए।