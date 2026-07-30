क्या आपने स्मार्ट मीटर लगाया? जानिए इससे कैसे बच सकते हैं पैसे!

स्मार्ट मीटर एक डिजिटल मीटर है, जो रियल‑टाइम में बिजली खपत को रिकॉर्ड करता है और डेटा सीधे बिजली विभाग तथा आपके मोबाइल ऐप तक पहुंचाता है। यह हर 15 मिनट या एक घंटे में बिजली उपयोग का डेटा भेजता है, जिससे आपको पता चलता है कि कौन-सा उपकरण कब कितना बिजली खर्च कर रहा है। इससे पारंपरिक मीटर की तरह मीटर रीडर के आने की आवश्यकता नहीं रहती और बिलिंग में गलतियाँ भी कम होती हैं।