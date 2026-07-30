राजनीति से युवाओं का क्यों टूट रहा है भरोसा? जानिए यूपी में सरकारी नौकरियों में धांधली की पूरी कहानी!

विपक्षी दल इस दावे को चुनौती दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने "पीडीए आरक्षण ऑडिट" अभियान शुरू किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आरक्षित पदों को हड़प लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि 22 भर्ती प्रक्रियाओं में 11,514 आरक्षित पदों में अनियमितता हुई है। इसी तरह, शिक्षक भर्ती विवाद में 69,000 सहायक शिक्षक पदों में से हजारों पद आरक्षण नियमों के खिलाफ भरे जाने का आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती से जुड़े फैसले को रद्द किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है।