राजनीति से युवाओं का क्यों टूट रहा है भरोसा? जानिए यूपी में सरकारी नौकरियों में धांधली की पूरी कहानी!

यूपी में सरकारी नौकरियों में आरक्षण हड़पने का आरोप लगाया जा रहा है। (Photo: ChatGpt)
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर बढ़ते वादों और नाराजगी के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये वादे चुनावी जुमले भर हैं या वाकई जमीन पर असर रखते हैं? हालिया घटनाक्रम और राजनीतिक बहसों की पड़ताल से यह स्पष्ट होता है कि यह मुद्दा सिर्फ रोजगार का नहीं, बल्कि भरोसे, आरक्षण और राजनीतिक जवाबदेही का भी है।
मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि पिछले नौ वर्षों में 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट-आधारित है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में भर्ती में सिफारिश और रिश्वत का बोलबाला था, लेकिन अब वह दौर खत्म हो गया है।
विपक्षी दल इस दावे को चुनौती दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने "पीडीए आरक्षण ऑडिट" अभियान शुरू किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आरक्षित पदों को हड़प लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि 22 भर्ती प्रक्रियाओं में 11,514 आरक्षित पदों में अनियमितता हुई है। इसी तरह, शिक्षक भर्ती विवाद में 69,000 सहायक शिक्षक पदों में से हजारों पद आरक्षण नियमों के खिलाफ भरे जाने का आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती से जुड़े फैसले को रद्द किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है।
युवा वर्ग में भरोसा टूटने की एक और वजह पेपर लीक और भर्ती में धांधली की घटनाएं हैं। कई प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की खबरें सामने आई हैं, जिनसे युवाओं में गहरा असंतोष है। एक मामले में, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया था।
इस पूरे परिदृश्य में नौकरियों का वादा केवल रोजगार का सवाल नहीं रह गया है। यह अब राजनीतिक जवाबदेही, आरक्षण नीति की रक्षा और युवा वर्ग का भरोसा जीतने का मामला बन गया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि नौ लाख नौकरियां दी गईं और प्रक्रिया पारदर्शी रही, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि आरक्षण हनन और भर्ती में अनियमितताएं जारी हैं। पेपर लीक और भर्ती रद्दीकरण की घटनाओं ने युवाओं का भरोसा और कमजोर किया है।
यह मुद्दा अगले विधानसभा चुनाव (2027) में निर्णायक हो सकता है। यदि सरकार भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाती है, आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करती है और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकती है, तो यह वादों को जमीन पर साबित करने जैसा होगा। दूसरी ओर, यदि ये समस्याएं बनी रहती हैं, तो नौकरियों का वादा चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा।
सरकार भर्ती प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाए, आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन हो, और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई हो। युवाओं का भरोसा जीतना ही इस वादे की सच्चाई साबित करेगा।
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