कर्ज का बोझ कम करना है? ये 5 आसान कदम अपनाने से मिल सकता है लाभ

सबसे पहले अपनी वित्तीय स्थिति का एक स्पष्ट मैप तैयार करें - आय, खर्च, कर्ज, ब्याज दरें और EMIs। फिर ऊपर दिए तरीकों में से दो-तीन को चुनकर शुरुआत करें। जैसे - बजट बनाना, उच्च ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाना, और भुगतान स्वचालित करना। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि कर्ज का बोझ हल्का हो रहा है और मानसिक राहत भी मिल रही है।