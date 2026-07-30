कर्ज का बोझ कम करना है? ये 5 आसान कदम अपनाने से मिल सकता है लाभ

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
कर्ज से मुक्ति की राह अक्सर लंबी और थकाने वाली लगती है, लेकिन कुछ समझदारी भरे कदमों से इसे आसान बनाया जा सकता है। नीचे कुछ व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं, जो आपके खर्चों को घटाकर कर्ज से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं।
हर महीने के खर्च और आय को लिखकर समझना पहला कदम है। इससे पता चलता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ कटौती की जा सकती है। नियमित खर्चों के अलावा, त्योहारों, स्कूल फीस या मरम्मत जैसे अनियमित खर्चों के लिए भी थोड़ा-थोड़ा बचत करना जरूरी है।
खर्चों को दो हिस्सों में बाँटें - जो जरूरी हैं और जो गैर-जरूरी। गैर-जरूरी खर्चों को कम करने से कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त पैसा बचाया जा सकता है।
अगर आपके पास कई तरह के कर्ज हैं, तो सबसे पहले उस कर्ज को चुकाएं जिस पर ब्याज सबसे ज्यादा है। इससे लंबी अवधि में ब्याज की बचत होती है। वैकल्पिक रूप से, छोटे-बैलेंस वाले कर्ज पहले चुकाने से मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरणा मिलती है।
अगर आपके पास कई छोटे-छोटे कर्ज हैं, तो एक नए, कम ब्याज वाले कर्ज में उन्हें समेकित करना फायदेमंद हो सकता है। इससे एक ही EMI में भुगतान हो जाता है और ब्याज की दर भी कम हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे: अगर खर्च करने की आदत नहीं बदली, तो यह तरीका उल्टा असर कर सकता है।
क्रेडिट कार्ड को लेकर वित्तीय विशेषज्ञ तारेश भाटिया का मानना है कि कार्ड खुद में समस्या नहीं है - असली दिक्कत उसके गलत इस्तेमाल से पैदा होती है, और कुछ बुनियादी अनुशासन अपनाकर इसे फायदे का सौदा बनाया जा सकता है।
EMI और बिलों का भुगतान ऑटो-डेबिट से सेट कर दें। इससे देर से भुगतान या भूलने की संभावना कम होती है और क्रेडिट स्कोर भी सुरक्षित रहता है।
कम से कम तीन से छह महीने के खर्चों के बराबर राशि अलग रखें। इससे अचानक खर्च या आय में गिरावट आने पर कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड के सीबीओ पुलक कुमार सिंह के अनुसार, असली वित्तीय सुरक्षा तभी मिलती है जब बचत को व्यवस्थित ढंग से बांटा जाए - जिसमें इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस को वे "स्टेबिलिटी कैपिटल" यानी सुरक्षा कवच का हिस्सा मानते हैं। उनके मुताबिक सिर्फ पैसा जमा करना काफी नहीं, उसे सही जगह रखना जरूरी है।
फ्रीलांसिंग, ट्यूटरिंग, ऑनलाइन सेलिंग जैसे पार्ट-टाइम काम से अतिरिक्त आय जुटाकर कर्ज चुकाने की गति बढ़ाई जा सकती है।
कर्ज समेकन के बाद पुराने क्रेडिट कार्ड फिर से इस्तेमाल करना, बजट बनाए बिना खर्च करना, या आपातकालीन फंड न रखना - ये सभी गलतियाँ हैं जो कर्ज से मुक्ति की राह में बाधा डाल सकती हैं।
सबसे पहले अपनी वित्तीय स्थिति का एक स्पष्ट मैप तैयार करें - आय, खर्च, कर्ज, ब्याज दरें और EMIs। फिर ऊपर दिए तरीकों में से दो-तीन को चुनकर शुरुआत करें। जैसे - बजट बनाना, उच्च ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाना, और भुगतान स्वचालित करना। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि कर्ज का बोझ हल्का हो रहा है और मानसिक राहत भी मिल रही है।
डिस्क्लेमर- यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। व्यक्तिगत वित्तीय या कानूनी सलाह के लिए किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। विशेषज्ञों के सलाह भी सार्वजनिक स्त्रोतों से लिए गए हैं।
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