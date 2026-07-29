पर्यावरण और जैव विविधता पर संकट; दुनिया के आधे से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की घट रही संख्या, वैश्विक अध्ययन में खुलासा

भारत सेंट्रल एशियन फ्लाईवे (मध्य एशियाई प्रवास मार्ग) का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मार्ग साइबेरिया से लेकर मालदीव तक करीब 30 देशों को जोड़ता है, जिसमें भारत फ्लाईवे के आखिरी छोर पर स्थित है। भारत में अब तक करीब 1,349 पक्षी प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग 370 प्रजातियां प्रवासी मानी जाती हैं और 3 प्रमुख फ्लाईवे से होकर आती हैं। इस लिहाज से प्रवासी पक्षियों की वैश्विक गिरावट भारत के लिए भी सीधे तौर पर चिंता का विषय है, खासकर नमी वाली जगह और तटीय क्षेत्रों के लिए, जहां हर बार सर्दी के मौसम में लाखों पक्षी शरण लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अभी पलटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवास संरक्षण, कीटनाशकों पर नियंत्रण, शिकार पर रोक और वैश्विक स्तर पर समन्वित नीतियों की जरूरत होगी। अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो आगामी दशकों में पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं।