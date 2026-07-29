लोकसभा में पास एंटी पेपर लीक बिल 2026 : दो माह में जांच पूरी, 7 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना

बिल की मुख्य विशेषताएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। पहले की तुलना में अब व्यक्तिगत अपराधियों को 5 से 10 वर्ष की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि सेवा प्रदाताओं (जिन्हें परीक्षा एजेंसियाँ नियुक्त करती हैं) के लिए जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। संगठित अपराधों में शामिल लोगों के लिए न्यूनतम सजा 7 वर्ष और जुर्माना 10 करोड़ रुपये तक प्रस्तावित है।