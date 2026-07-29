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लोकसभा में पास एंटी पेपर लीक बिल 2026 : दो माह में जांच पूरी, 7 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना

लोकसभा में पास एंटी पेपर लीक बिल 2026 में पेपर लीक पर सख्त सजा, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। जानें इस बिल की प्रमुख बातें।
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भारत

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Ravi Gupta

Jul 29, 2026

Anti Paper Leak Bill 2026, Public Examinations Amendment Bill, Paper Leak Law India,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT AI

लोकसभा मानसून सत्र में हाल ही में प्रस्तुत किया गया “एंटी पेपर लीक बिल” अर्थात् Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह बिल 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें पेपर लीक और अन्य परीक्षा संबंधी अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए सजा और जांच प्रक्रिया को और कठोर बनाया गया है।

आज एंटी पेपर लीक बिल 2026 लोकसभा में पास किया गया।

न्यूनतम सजा 7 वर्ष और जुर्माना 10 करोड़ रुपये तक प्रस्तावित

बिल की मुख्य विशेषताएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। पहले की तुलना में अब व्यक्तिगत अपराधियों को 5 से 10 वर्ष की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि सेवा प्रदाताओं (जिन्हें परीक्षा एजेंसियाँ नियुक्त करती हैं) के लिए जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। संगठित अपराधों में शामिल लोगों के लिए न्यूनतम सजा 7 वर्ष और जुर्माना 10 करोड़ रुपये तक प्रस्तावित है।

जांच दो महीने में पूरी

जांच और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए बिल में समयबद्ध प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जांच दो महीने में पूरी हो जानी चाहिए, और चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमा तीन महीने में निपटाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutors) नियुक्त करने का भी प्रावधान है, ताकि मामलों का निपटारा शीघ्रता से हो सके।

सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस

लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। सरकार की ओर से मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह बिल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने और न्याय की गति सुनिश्चित करने की दिशा में है।

वहीं, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की गरिमा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बाद भाजपा सांसदों ने उन्हें ऐसे सम्मानित किया जैसे उन्होंने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की हो। इसके अलावा, विपक्ष ने हाल ही में दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए, जिससे संसद में हंगामा हुआ और चर्चा बाधित हुई।

यह बिल 2024 में पारित Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act का संशोधन है, जो UPSC, SSC, RRB, IBPS, NTA और अन्य केंद्रीय परीक्षा एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित तरीकों को रोकने के लिए बनाया गया था। अब यह संशोधन उस कानून को और अधिक मजबूत बनाता है।

जमीनी हकीकत यह है कि NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक के बाद देशभर में छात्रों का आक्रोश फूटा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इसी दबाव में सरकार ने यह बिल लाया है। साथ ही, 26 जुलाई 2026 को एक परीक्षा सुधार कार्यदल की भी घोषणा की गई, जिसका नेतृत्व इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी कर रहे हैं।

क्या यह बिल शिक्षा प्रणाली में सुधार ला सकता है? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। सजा और प्रक्रिया को कठोर बनाना एक आवश्यक कदम है, लेकिन वास्तविक सुधार तब होगा जब तकनीकी सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत सुधार भी किए जाएँ।

उदाहरण के लिए, केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट से काम नहीं चलेगा - जांच एजेंसियों की क्षमता, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, पेपर की सुरक्षा और छात्रों की शिकायतों का त्वरित निपटारा भी आवश्यक है।

कारगर बनाने के लिए अगला कदम?

संसद में इस बिल पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षा विशेषज्ञ और छात्र संगठन भी शामिल हों। साथ ही, नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाले कार्यदल की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर, उस पर आधारित सुधारों को लागू करना होगा। यदि ये कदम समय पर और प्रभावी ढंग से उठाए गए, तो यह बिल केवल एक कानून नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने का एक मजबूत आधार बन सकता है।

अंत में, यह बिल शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, लेकिन वास्तविक प्रभाव तभी दिखेगा जब इसे व्यापक सुधारों के साथ जोड़ा जाए - ताकि हर छात्र को विश्वास हो कि उसकी मेहनत का फल मिलेगा और परीक्षा निष्पक्ष होगी।

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Updated on:

29 Jul 2026 04:20 pm

Published on:

29 Jul 2026 04:19 pm

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