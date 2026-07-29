क्या प्रियंका गांधी बनेंगी महिलाओं की असली आवाज़? जानें कैसे कर रही हैं राजनीति में बदलाव

प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनसंपर्क क्षमता और आम जनता से जुड़ने की शैली रही है। अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान पीड़ित किसान परिवारों से मिलने जाते समय उन्हें सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिससे उनकी छवि एक साहसी और मैदान में डटी रहने वाली नेता के रूप में बनी। उनकी भाषा सरल, भावनात्मक और स्थानीय संदर्भों से जुड़ी होती है, जो उन्हें आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है। इस अंदाज़ ने उन्हें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक मजबूत जनाधार दिलाया है।