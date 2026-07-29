आधार कार्ड में कौन-कौन से बदलाव मुफ्त हैं? कब फीस लगती है, कितनी बार अपडेट कर सकते हैं?

Aadhaar card update free deadline 2027 : आधार कार्ड को अपडेट करने में मिल रही है छूट, PC- AI
आधार कार्ड आज बैंक खाते, मोबाइल सिम, सरकारी योजनाओं, पासपोर्ट, पेंशन और कई अन्य सेवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक है। ऐसे में अगर आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी बदल जाती है, तो आधार को अपडेट रखना जरूरी हो जाता है। हालांकि UIDAI सभी तरह के अपडेट मुफ्त नहीं करता, इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन-सी सेवाएं निशुल्क हैं, किन पर शुल्क देना पड़ता है और अपडेट की क्या सीमाएं हैं।
आधार में मुख्य रूप से दो तरह की जानकारी अपडेट की जा सकती है। पहली है डेमोग्राफिक यानी व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल हैं। दूसरी है बायोमेट्रिक जानकारी, जिसमें फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस यानी आंखों की स्कैनिंग आती है।
UIDAI ने myAadhaar पोर्टल पर दस्तावेज अपडेट यानी डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा 14 जून 2027 तक मुफ्त रखी है। इसके तहत पहचान प्रमाण (POI) और पता प्रमाण (POA) ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनका आधार 10 साल या उससे अधिक पुराना हो चुका है। हालांकि यही काम आधार सेवा केंद्र पर कराने पर ₹75 का शुल्क देना पड़ता है।
ईमेल अपडेट को लेकर भी UIDAI ने राहत दी है। नए Aadhaar App के जरिए 31 दिसंबर 2026 तक ईमेल अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। सामान्य परिस्थितियों में इसके लिए ₹75 शुल्क लगता है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति बायोमेट्रिक अपडेट के साथ नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर या ईमेल जैसी जानकारी भी एक साथ अपडेट कराता है, तो डेमोग्राफिक अपडेट के लिए अलग से शुल्क नहीं देना पड़ता।
बच्चों के आधार अपडेट को लेकर UIDAI ने विशेष छूट दी है। 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की उम्र में होने वाला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट हमेशा से मुफ्त रहा है। इसके अलावा 7 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए भी बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क 30 सितंबर 2026 तक माफ किया गया है। इसके साथ ही, किसी भी उम्र में नया आधार एनरोलमेंट पूरी तरह मुफ्त है।
फीस की बात करें तो डेमोग्राफिक अपडेट यानी नाम, पता या मोबाइल जैसी जानकारी अकेले बदलवाने पर ₹75 शुल्क लगता है, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट यानी फोटो, फिंगरप्रिंट या आइरिस बदलवाने पर ₹125 शुल्क लगता है। अगर दोनों एक साथ कराए जाएं, तो सिर्फ ₹125 का बायोमेट्रिक शुल्क ही लगता है। इसके अलावा होम-विजिट अपडेट सेवा के लिए पहले सदस्य पर ₹700 और हर अतिरिक्त सदस्य पर ₹350 शुल्क तय है। ध्यान रखें कि UIDAI समय-समय पर शुल्क में बदलाव कर सकता है, इसलिए आवेदन से पहले नवीनतम दरें जरूर जांच लें। सभी शुल्क GST सहित हैं।
अपडेट की संख्या को लेकर भी UIDAI ने कुछ सीमाएं तय की हैं। नाम में जीवनकाल में अधिकतम 2 बार बदलाव किया जा सकता है, जबकि जन्म तिथि और लिंग में सिर्फ 1 बार बदलाव की अनुमति है। इसके विपरीत, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आवश्यकता के अनुसार कितनी भी बार अपडेट किया जा सकता है, इनकी कोई सीमा नहीं है। अगर तय सीमा के बाद भी बदलाव जरूरी हो, तो क्षेत्रीय UIDAI कार्यालय से विशेष अनुमति लेनी पड़ सकती है।
पहचान प्रमाण (POI) के तौर पर पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी फोटो पहचान पत्र और मनरेगा जॉब कार्ड जैसे दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं पता प्रमाण (POA) के लिए बिजली बिल, पानी बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट और गैस कनेक्शन बिल स्वीकार किए जाते हैं। वर्तमान में UIDAI पहचान प्रमाण के लिए 32, पता प्रमाण के लिए 45 और जन्म तिथि प्रमाण के लिए 15 प्रकार के दस्तावेज स्वीकार करता है।
आधार अपडेट कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं। ऑनलाइन अपडेट के लिए myAadhaar पोर्टल, Aadhaar App और OTP आधारित सत्यापन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन अपडेट के लिए आधार सेवा केंद्र या आधार नामांकन एवं अपडेट केंद्र जाना पड़ता है। ध्यान दें कि मोबाइल नंबर पहली बार जोड़ने या बदलने के लिए आमतौर पर आधार केंद्र जाना जरूरी होता है, क्योंकि यह सुविधा फिलहाल ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है।
आधार अपडेट कराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नाम और जन्म तिथि में बदलाव के लिए मजबूत दस्तावेजी प्रमाण जरूरी होता है। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के बाद OTP आधारित सेवाएं इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। 10 साल पुराने आधार को अपडेट कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन UIDAI इसकी सलाह जरूर देता है। दस्तावेज अपलोड करते समय हमेशा साफ और पढ़ने योग्य स्कैन कॉपी ही इस्तेमाल करनी चाहिए, और अपडेट अनुरोध की स्थिति myAadhaar पोर्टल पर आसानी से ट्रैक की जा सकती है।
कुल मिलाकर, myAadhaar पर डॉक्यूमेंट अपडेट 14 जून 2027 तक और ईमेल अपडेट 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त है, बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट 5 से 17 वर्ष तक अलग-अलग शर्तों के साथ मुफ्त है, डेमोग्राफिक अपडेट पर ₹75 और बायोमेट्रिक अपडेट पर ₹125 शुल्क लगता है, नाम अधिकतम 2 बार जबकि जन्म तिथि सामान्यतः 1 बार बदली जा सकती है, और मोबाइल नंबर सिर्फ आधार सेवा केंद्र पर ही अपडेट होता है।
नोट - यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। शुल्क और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए आवेदन से पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट (uidai.gov.in) से नवीनतम जानकारी जरूर जांच लें।
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