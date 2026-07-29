आधार कार्ड में कौन-कौन से बदलाव मुफ्त हैं? कब फीस लगती है, कितनी बार अपडेट कर सकते हैं?

फीस की बात करें तो डेमोग्राफिक अपडेट यानी नाम, पता या मोबाइल जैसी जानकारी अकेले बदलवाने पर ₹75 शुल्क लगता है, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट यानी फोटो, फिंगरप्रिंट या आइरिस बदलवाने पर ₹125 शुल्क लगता है। अगर दोनों एक साथ कराए जाएं, तो सिर्फ ₹125 का बायोमेट्रिक शुल्क ही लगता है। इसके अलावा होम-विजिट अपडेट सेवा के लिए पहले सदस्य पर ₹700 और हर अतिरिक्त सदस्य पर ₹350 शुल्क तय है। ध्यान रखें कि UIDAI समय-समय पर शुल्क में बदलाव कर सकता है, इसलिए आवेदन से पहले नवीनतम दरें जरूर जांच लें। सभी शुल्क GST सहित हैं।