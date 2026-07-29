तनाव और नींद की कमी का खतरनाक चक्र: कैसे बढ़ता है हार्ट डिजीज, डायबिटीज… का खतरा?

National Sleep Foundation के हालिया अध्ययन (अप्रैल 2026) में 21 लोगों को सात दिनों तक पहनने योग्य डिवाइस से मॉनिटर किया गया। इसमें पाया गया कि तनाव के बढ़ने से REM (सपनों वाला) नींद का हिस्सा 6.6 अंक बढ़ गया, जबकि गहरी नींद (N3) 5.7 अंक कम हुई। यानी तनाव से नींद का संतुलन बिगड़ता है, जिससे नींद पूरी नहीं होती और शरीर ठीक से आराम नहीं पाता।