संसद के मानसून सत्र में CJP आंदोलन की गूंज, क्या संसदीय राजनीति में आएगा बदलाव?

CJP : पहले दिन से ही संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है। पिछले दिनों "कॉकरोच जनता पार्टी" (CJP) के बैनर तले युवा आंदोलन ने ‘चलो संसद’ मार्च के जरिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग उठाई। उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना। 20 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर और संसद मार्ग पर मोबाइल जैमर लगाए, भारी सुरक्षा बल तैनात किए और लाठीचार्ज व आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में कई बार स्थगित हुआ।