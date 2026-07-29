सारनाथ को UNESCO विश्व धरोहर का दर्जा क्यों मिला? जानिए 28 साल की पूरी कहानी

करीब 28 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची (World Heritage List) में शामिल कर लिया गया है। यह केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि दशकों तक चले वैज्ञानिक शोध, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयासों का परिणाम है। आइए विस्तार से समझते हैं कि सारनाथ को यह दर्जा क्यों मिला, इसकी प्रक्रिया क्या होती है और इसका महत्व कितना बड़ा है।