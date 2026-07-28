Gender Gap in finance : कामकाजी महिलाओं को सिर्फ बैंक खाते नहीं, आर्थिक आज़ादी चाहिए, क्या हैं चुनौतियां?

PLFS के आंकड़े बताते हैं कि यह वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से आई है, और इसका बड़ा हिस्सा स्वरोजगार, कृषि, पारिवारिक व्यवसाय या बिना वेतन वाले कार्यों से जुड़ा है। हालांकि रोजगार में विविधता लाने के बजाय महिलाएं फिर से कृषि की ओर लौट रही हैं। कुल कामकाजी महिलाओं में स्वरोजगार की हिस्सेदारी 2017-18 के 51.9 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में लगभग 67.4 प्रतिशत हो गई है, जबकि ग्रामीण महिला कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी 71.1 प्रतिशत से बढ़कर 76.9 प्रतिशत तक पहुँच गई। यानी महिलाएँ काम तो कर रही हैं, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या सामाजिक सुरक्षा, निश्चित आय, मातृत्व लाभ और पेंशन जैसी सुविधाओं से अभी भी वंचित है।