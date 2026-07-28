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बिजली के बिल में छिपे खर्चों की पहचान कैसे करें: जानिए कौन-सा चार्ज क्यों लगता है और अतिरिक्त भुगतान से कैसे बचें

क्या आपका बिजली बिल बिना ज्यादा यूनिट खर्च किए भी बढ़ गया है? जानिए बिजली बिल में शामिल Energy Charge, Fixed Charge, FPPPA, बिजली ड्यूटी और अन्य शुल्कों का मतलब, ताकि आप अतिरिक्त खर्चों की सही पहचान कर सकें और जरूरत पड़ने पर शिकायत भी दर्ज करा सकें।
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भारत

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Ravi Gupta

Jul 28, 2026

Electricity Bill Hidden Charges, Electricity Duty, Smart Meter,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

बिजली का बिल आते ही अधिकांश लोग केवल कुल राशि और यूनिट खपत पर नजर डालते हैं। लेकिन कई बार बिल में ऐसी अतिरिक्त चार्जेज भी शामिल होती हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं होता। यही वजह है कि कई उपभोक्ताओं को लगता है कि उनका बिजली बिल अचानक बढ़ गया है।

हालांकि, ये शुल्क वास्तव में "छिपे" नहीं होते, बल्कि बिल में दर्ज होते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इनके अर्थ और गणना के तरीके से परिचित नहीं होते। यदि आप बिल के हर सेक्शन को समझ लें, तो अतिरिक्त भुगतान, गलत बिलिंग या अनावश्यक शुल्क की पहचान करना आसान हो सकता है।

बिजली बिल में कौन-कौन से चार्ज शामिल होते हैं?

बिजली बिल केवल आपके द्वारा खर्च की गई यूनिटों का हिसाब नहीं होता। इसमें कई तरह के शुल्क जुड़े होते हैं।

चार्ज (Charge)क्या मतलब है?
ऊर्जा शुल्कखर्च यूनिट शुल्क
फिक्स्ड चार्ज (Fixed/Demand Charge)स्वीकृत लोड का शुल्क
FPPPA/FPPCA/FACईंधन लागत समायोजन
बिजली ड्यूटीराज्य सरकार द्वारा लगा कर
मीटर किरायामीटर उपयोग शुल्क
लेट पेमेंट सरचार्जविलंब शुल्क
Miscellaneous Chargesमीटर जांच आदि सेवाओं के शुल्क

FPPPA क्या है और बिल क्यों बढ़ा देता है?

FPPPA (Fuel and Power Purchase Price Adjustment) या FPPCA/FAC ऐसा शुल्क है, जो बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कोयले, गैस या अन्य ईंधन की लागत बढ़ने या घटने पर लगाया जाता है।

यह शुल्क हर राज्य में अलग नियमों के अनुसार लागू होता है। कहीं यह हर महीने बदला जाता है तो कहीं तिमाही आधार पर। कई बार यह प्रति यूनिट निश्चित राशि के रूप में जुड़ता है, जबकि कुछ राज्यों में इसकी गणना अलग तरीके से की जाती है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शुल्क बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसलिए हर बढ़े हुए बिल का कारण केवल अधिक यूनिट खपत नहीं होती।

बिजली ड्यूटी कैसे तय होती है?

बिजली ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। इसकी दर हर राज्य में अलग होती है और यह उपभोक्ता की श्रेणी (घरेलू, व्यावसायिक, कृषि आदि) के अनुसार भी बदल सकती है।

कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं को इसमें आंशिक या पूर्ण छूट भी मिलती है।

स्मार्ट मीटर से बिल क्यों बदल सकता है?

कई राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ये पुराने मीटरों की तुलना में अधिक सटीक रीडिंग दर्ज करते हैं। यदि पहले मीटर सही रीडिंग नहीं दे रहा था या घर में वायरिंग से वास्तविक बिजली खपत अधिक हो रही थी, तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल में अंतर दिखाई दे सकता है।

यदि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल अचानक बढ़ जाए, तो केवल मीटर को दोष देने के बजाय घर की वायरिंग, अर्थिंग और बिजली उपकरणों की भी जांच कराना उचित रहेगा।

बिजली बिल में अतिरिक्त शुल्क की पहचान कैसे करें?

1. बिल का हर सेक्शन ध्यान से पढ़ें

ऊर्जा शुल्क, फिक्स्ड चार्ज, FPPPA, बिजली ड्यूटी, मीटर किराया और अन्य शुल्क अलग-अलग देखें।

2. पुराने बिल से तुलना करें

यदि यूनिट खपत लगभग समान है लेकिन कुल राशि बढ़ गई है, तो अतिरिक्त शुल्क या टैरिफ में बदलाव इसकी वजह हो सकता है।

3. FPPPA और अन्य समायोजन शुल्क देखें

अपने राज्य के नवीनतम टैरिफ आदेश के अनुसार इन शुल्कों की जांच करें।

4. Miscellaneous Charges समझें

यदि इस कॉलम में कोई शुल्क समझ नहीं आ रहा है, तो अपने DISCOM से उसका विवरण मांगें।

5. घर की वायरिंग की जांच कराएं

बिल में अचानक बढ़ोतरी होने पर बिजली रिसाव, पुरानी वायरिंग या अर्थिंग की समस्या भी कारण हो सकती है।

6. गलती लगे तो तुरंत शिकायत करें

सबसे पहले अपने DISCOM के ग्राहक सेवा केंद्र या Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) में शिकायत दर्ज करें। आवश्यकता पड़ने पर Electricity Ombudsman के पास भी अपील की जा सकती है।

7. केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें

अपने बिजली वितरण निगम (DISCOM) की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप से बिल का विवरण, भुगतान इतिहास और रीडिंग जांचें। किसी भी थर्ड-पार्टी बिल ऑडिट प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से पहले उसकी विश्वसनीयता अवश्य जांच लें।

किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान दें?

  • केवल यूनिट खपत ही नहीं, सभी चार्ज देखें।
  • हर महीने पुराने बिल से तुलना करें।
  • FPPPA/FAC जैसे समायोजन शुल्क को समझें।
  • भुगतान समय पर करें ताकि लेट पेमेंट सरचार्ज से बच सकें।
  • किसी भी संदेह की स्थिति में सीधे अपने DISCOM से संपर्क करें।

बिजली का बिल समझना मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन यदि आप उसके हर चार्ज का अर्थ जान लें तो अनावश्यक भुगतान से बच सकते हैं। बिल की नियमित जांच, पुराने बिलों से तुलना और जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज करना ही सबसे प्रभावी तरीका है। साथ ही, किसी भी जानकारी की पुष्टि हमेशा अपने राज्य के बिजली वितरण निगम और संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग के आधिकारिक आदेशों से करें।

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Updated on:

28 Jul 2026 03:30 pm

Published on:

28 Jul 2026 03:30 pm

Hindi News / Patrika+ / बिजली के बिल में छिपे खर्चों की पहचान कैसे करें: जानिए कौन-सा चार्ज क्यों लगता है और अतिरिक्त भुगतान से कैसे बचें

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