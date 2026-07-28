2697 साल पुरानी है थायरॉयड की कहानी, समुद्री शैवाल से शुरू हुआ इलाज, आज करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी बीमारी

Thyroid History: आज थायरॉयड को लोग वजन बढ़ने, थकान, बाल झड़ने या हार्मोन की समस्या के रूप में जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बीमारी का इतिहास करीब 2700 साल पुराना है। इस बीमारी को आज आधुनिक जांच और दवाओं से नियंत्रित किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका इलाज हजारों साल पहले समुद्री शैवाल (Seaweed) से किया जाता था। उस समय न हार्मोन की जानकारी थी और ना ही आयोडीन का पता था। इसके अलावा थायरॉयड ग्रंथि के काम करने की वैज्ञानिक समझ भी विकसित नहीं हुई थी। इसके बावजूद प्राचीन चिकित्सकों ने अनुभव के आधार पर इसका ऐसा उपचार खोज लिया था, जिसे आधुनिक विज्ञान ने बाद में सही साबित किया। patrika.com पर संजना कुमार के साथ पढ़ें 'थायरॉयड इतिहास विज्ञान और समाधान' सीरीज का पहला भाग...थायरॉयड का हजारों साल पुराना इतिहास..