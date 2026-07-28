Tex-Mex या असली मैक्सिकन? 90% लोग जिसे मैक्सिकन समझते, वो असल में अमेरिकन डिश है!

Tex-Mex : क्या आप भी किसी कैफे या रेस्टोरेंट में जाकर 'चीज़ी नाचोज़', 'क्रिस्पी हार्ड-शेल टैकोस' या 'बुरिटो बाउल' ऑर्डर करके यह सोचते हैं कि आप मैक्सिकन खाने का लुत्फ उठा रहे हैं? अगर आपका जवाब 'हां' है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आप जो खा रहे हैं, वह असली मैक्सिकन खाना है ही नहीं! जिसे दुनिया भर में मैक्सिकन कहकर परोसा जाता है, उसमें से ज्यादातर डिशेज असल में Tex-Mex (टेक्सास और मैक्सिको के बॉर्डर पर तैयार हुआ अमेरिकी फ्यूज़न) हैं। असली मैक्सिकन कुज़ीन इतना समृद्ध, ऐतिहासिक और अनोखा है कि UNESCO ने इसे मानव जाति की 'अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर' (Intangible Cultural Heritage of Humanity) का दर्जा दिया है। आइए, समझते है फैस्ट फूड के इस भ्रम को तोड़ते हैं और आपको ले चलते हैं असली मैक्सिकन ज़ायके के सफर पर।