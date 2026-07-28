उज्ज्वला योजना में कैसे मिलता है फ्री गैस कनेक्शन? जानिए पात्रता, फ्री सिलेंडर और सब्सिडी की पूरी जानकारी

शुरुआत में लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडरों तक सब्सिडी मिलती थी। बाद में यह घटाकर 9 कर दी गई, और जून 2026 में सरकार ने इसे और घटाकर सिर्फ 4 सिलेंडर प्रति वर्ष कर दिया। मतलब अब सिर्फ पहले चार रिफिल पर ही ₹300 की छूट मिलेगी। इसके बाद जितने भी सिलेंडर खरीदें, वे पूरे बाज़ार भाव पर ही मिलेंगे। इस बदलाव का सीधा असर लाभार्थियों की जेब पर पड़ा है। पहले जहां सालाना सब्सिडी का फायदा करीब ₹2,700 तक होता था, अब वह घटकर सिर्फ ₹1,200 रह गया है। यह कटौती हाल में हुई LPG कीमतों की बढ़ोतरी के तुरंत बाद लागू की गई, इसलिए बेहतर यही है कि लाभार्थी अपने गैस वितरक या PMUY के आधिकारिक पोर्टल से ताज़ा जानकारी जरूर जांच लें।