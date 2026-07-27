देश का घरेलू एयर ट्रैफिक 1.4 फीसदी बढ़ा; 6 महीने में 8 करोड़ लोगों ने किया हवाई सफर, इंडिगो को हुआ बड़ा फायदा

जून के मासिक आंकड़ों के हिसाब से इंडिगो का घरेलू बाजार में दबदबा और मजबूत हुआ। मई में इंडिगो का मार्केट शेयर 64.9% था, जो जून में बढ़कर 66.3% पर पहुंच गया। यह आंकड़ा इंडिगो के लिए अब तक का सबसे ऊंचा मासिक शेयर है। यानी जून में हर 3 में से करीब 2 घरेलू यात्रियों ने इंडिगो से सफर किया। इसके उलट एयर इंडिया ग्रुप का शेयर मई के 25.6% से घटकर जून में 23.9% पर आ गया, जिसकी वजह बेड़े से जुड़ी दिक्कतों के चलते की गई क्षमता में कटौती बताई जा रही है। अकासा एयर को भी बढ़त मिली और उसका शेयर मई के 5.8% से बढ़कर जून में 6.4% हो गया। वहीं स्पाइसजेट का मार्केट शेयर मई के 2.5% से घटकर जून में 1.9% रह गया।