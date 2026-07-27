मीराबाई चानू के हाथ में दिखा अजीब-सा ‘गुड्डा’ – बनाया था एक 5वीं क्लास की बच्ची ने, कहानी दिल छू लेगी!

कॉमनवेल्थ गेम्स के शुभंकर आधिकारिक या अनाधिकारिक ऐसे किरदार होते हैं जो हर संस्करण का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए जाते हैं। आमतौर पर स्थानीय वन्यजीव, सांस्कृतिक प्रतीकों या एकता की भावना को दर्शाते हुए, ताकि दर्शकों, खासकर बच्चों को जोड़ा जा सके और खेलों की भावना को बढ़ावा मिले। यह किसी खिलाड़ी या टीम को नहीं, बल्कि मेजबान शहर/देश को "दिया" जाता है - यानी हर आयोजन समिति अपने खेलों के लिए एक नया मस्कॉट गढ़ती है, जो उस जगह की संस्कृति, इतिहास या प्रकृति को उभारता है और गेम्स के दौरान माहौल में उत्साह भरता है।