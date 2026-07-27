अस्पताल जाने से पहले जान लें मरीजों के अधिकार: इलाज से इनकार नहीं कर सकते डॉक्टर, समस्या होने पर कहां करें शिकायत?

विशेषज्ञों का मानना है कि मरीजों के अधिकारों की जानकारी होने से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ती है और अस्पतालों की जवाबदेही भी तय होती है। मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल में भर्ती होने से पहले अपने अधिकारों, इलाज की प्रक्रिया, मेडिकल रिकॉर्ड और शिकायत व्यवस्था की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में मरीजों का जागरूक होना उतना ही जरूरी है जितना समय पर इलाज कराना। अपने अधिकारों की जानकारी न केवल बेहतर चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर न्याय पाने का रास्ता भी आसान बनाती है।