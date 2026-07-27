परिवार में किसी प्रियजन की मौत के बाद कौन-कौन से जरूरी काम करने होते हैं? जानिए पूरी प्रक्रिया

Death Certificate : जानिए मृत्यु के बाद कौन-कौन से काम परिवार के लिए जरूरी, PC- Chatgpt
किसी प्रियजन की मृत्यु परिवार के लिए बेहद कठिन और भावनात्मक समय होता है। ऐसे समय में दुख के साथ-साथ कई कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी सामने आ जाती हैं। अक्सर जानकारी के अभाव में परिवार जरूरी दस्तावेजी प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं कर पाता, जिससे बाद में बैंक खाते, बीमा क्लेम, पेंशन, संपत्ति और अन्य मामलों में परेशानी हो सकती है।
ऐसे में यह जानना जरूरी है कि परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सबसे पहले कौन-कौन से काम करने चाहिए और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।
मृत्यु के बाद सबसे पहला और सबसे जरूरी काम मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) बनवाना है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी जरूरत लगभग हर सरकारी और वित्तीय प्रक्रिया में पड़ती है।
मृत्यु का पंजीकरण कानूनी रूप से 21 दिनों के भीतर कराया जाना अनिवार्य है (Registration of Births and Deaths Act, 1969 के तहत)। इसके लिए नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत या सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
ध्यान दें: अगर 21 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो इसे "विलंबित पंजीकरण" (Late Registration) माना जाता है और इसके लिए अतिरिक्त कानूनी प्रक्रिया (जैसे शपथ पत्र, अतिरिक्त फीस, कुछ राज्यों में मजिस्ट्रेट की मंजूरी) से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, यह काम पूरा कर लें।
यदि मृतक के नाम पर बैंक खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), लॉकर या अन्य बैंकिंग सुविधाएं थीं, तो संबंधित बैंक को जल्द से जल्द सूचना दें और मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करें।
यह वो पॉइंट है जिसे लेकर सबसे ज़्यादा गलतफहमी होती है, और परिवारों में विवाद की सबसे बड़ी वजह भी यही बनती है। RBI के नियमों के अनुसार बैंक को नॉमिनी को बिना लीगल हेयर सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट या कोर्ट ऑर्डर मांगे सीधे भुगतान करना होता है, अगर साधारण दावा फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जमा कर दिए जाएं। यही वजह है कि नॉमिनी होने पर क्लेम प्रक्रिया काफी आसान और तेज हो जाती है।
बैंक अकाउंट, FD, म्यूचुअल फंड और PF जैसी ज़्यादातर एसेट्स में नॉमिनी पैसे का मालिक नहीं बनता। वह सिर्फ 'ट्रस्टी' (न्यासी) की हैसियत से पैसा प्राप्त करता है। असली मालिकाना हक कानूनी उत्तराधिकार (Succession Law) से तय होता है। यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार। मतलब अगर परिवार में और भी कानूनी वारिस (जैसे पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता- जो सभी क्लास-I वारिस माने जाते हैं) मौजूद हैं, तो नॉमिनी को कानूनन उनके साथ वह पैसा साझा करना पड़ सकता है, भले ही बैंक ने पूरी राशि नॉमिनी को ही क्यों न दे दी हो। बैंक अक्सर विवाद से बचने के लिए बाकी परिवार से एक NOC या इंडेम्निटी भी मांगते हैं।
जहां नॉमिनी ही असली मालिक बन जाता है: इंश्योरेंस, पेंशन और EPF जैसी कुछ एसेट कैटेगरी में यह सामान्य नियम लागू नहीं होता। इनमें नॉमिनी को पूरा और असली मालिकाना हक मिलता है, सिर्फ ट्रस्टी नहीं माना जाता।
नॉमिनी नहीं है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में बैंक अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगते हैं, जैसे लीगल हेयर सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट।
अपने सभी बैंक खातों, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और PF अकाउंट में नॉमिनी जरूर दर्ज कराएं, साथ ही एक वैध वसीयत भी बनवाएं। यह नॉमिनेशन से भी ज़्यादा अहम मानी जाती है क्योंकि वसीयत ही तय करती है कि संपत्ति पर असली मालिकाना हक किसका होगा।
कई परिवारों को यह तक पता नहीं होता कि मृतक के नाम पर जीवन बीमा या अन्य बीमा पॉलिसियां थीं या नहीं। ऐसे में सभी दस्तावेजों की जांच करें और संबंधित बीमा कंपनी से संपर्क करें। समय पर क्लेम करने से बीमा राशि प्राप्त करने में आसानी होती है।
यदि मृतक सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या किसी संगठित क्षेत्र से जुड़े थे, तो संबंधित विभाग को सूचना देना जरूरी है। पात्र परिजनों को फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा करने होते हैं।
मृतक के आधार और पैन से जुड़े रिकॉर्ड का दुरुपयोग या धोखाधड़ी से बचाने के लिए संबंधित संस्थानों को सूचना देना उचित होता है। साथ ही बैंक, निवेश और कर संबंधी रिकॉर्ड भी अपडेट कराए जाने चाहिए।
यदि मृतक के नाम पर मकान, जमीन या अन्य अचल संपत्ति है, तो कानूनी वारिसों के नाम नामांतरण (Mutation) की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यदि वसीयत मौजूद है, तो प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान होती है। वसीयत न होने पर उत्तराधिकार कानून लागू होते हैं।
कुछ मामलों में बैंक जमा, निवेश या अन्य वित्तीय संपत्तियों पर दावा करने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज़ चाहिए हो सकता है।
लीगल हेयर सर्टिफिकेट: तहसीलदार या ज़िला प्रशासन कार्यालय से बनता है, अपेक्षाकृत जल्दी मिल जाता है, और छोटी राशि के दावों (आमतौर पर कुछ लाख रुपये तक) के लिए काम आता है
सक्सेशन सर्टिफिकेट: सिविल कोर्ट से बनता है, बड़ी राशि या जटिल मामलों में जरूरी होता है, और बनने में ज्यादा समय लगता है
यह विशेष रूप से तब आवश्यक होता है जब नॉमिनी या वैध वसीयत मौजूद न हो। किस राज्य में कौन सा दस्तावेज़ और कहां से बनेगा, यह राज्य दर राज्य थोड़ा अलग हो सकता है। इसलिए संबंधित बैंक या तहसील कार्यालय से पहले ही पूछ लेना बेहतर रहता है।
मृतक के नाम पर चल रहे घरेलू कनेक्शनों को परिवार के किसी सदस्य के नाम ट्रांसफर कराना चाहिए। इसके लिए आमतौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और संबंध साबित करने वाले दस्तावेज मांगे जाते हैं।
आज के समय में मोबाइल नंबर बैंकिंग, OTP और अन्य ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ा होता है। इसलिए मोबाइल कनेक्शन को बंद कराने या परिवार के सदस्य के नाम ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया पूरी करें। जरूरत पड़ने पर ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल खातों का भी प्रबंधन करें।
यदि मृतक के नाम पर वाहन, शेयर, म्यूचुअल फंड, पीएफ, एनपीएस या अन्य निवेश हैं, तो संबंधित संस्थानों से संपर्क कर स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करें। इन मामलों में मृत्यु प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।
दुख की घड़ी में सही जानकारी और समय पर दस्तावेजी प्रक्रिया परिवार को भविष्य की कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक परेशानियों से बचा सकती है। खासकर नॉमिनी और कानूनी वारिस के फर्क को समझना। इससे कई पारिवारिक विवाद पहले ही टल सकते हैं। इसलिए मृत्यु के बाद जरूरी औपचारिकताओं को समझना और समय पर पूरा करना बेहद महत्वपूर्ण है।
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