परिवार में किसी प्रियजन की मौत के बाद कौन-कौन से जरूरी काम करने होते हैं? जानिए पूरी प्रक्रिया

बैंक अकाउंट, FD, म्यूचुअल फंड और PF जैसी ज़्यादातर एसेट्स में नॉमिनी पैसे का मालिक नहीं बनता। वह सिर्फ 'ट्रस्टी' (न्यासी) की हैसियत से पैसा प्राप्त करता है। असली मालिकाना हक कानूनी उत्तराधिकार (Succession Law) से तय होता है। यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार। मतलब अगर परिवार में और भी कानूनी वारिस (जैसे पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता- जो सभी क्लास-I वारिस माने जाते हैं) मौजूद हैं, तो नॉमिनी को कानूनन उनके साथ वह पैसा साझा करना पड़ सकता है, भले ही बैंक ने पूरी राशि नॉमिनी को ही क्यों न दे दी हो। बैंक अक्सर विवाद से बचने के लिए बाकी परिवार से एक NOC या इंडेम्निटी भी मांगते हैं।