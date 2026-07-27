रिश्तों में बढ़ रहा है ‘मेंटल लोड’, जानिए कारण और ‘Fair Play’ मॉडल जैसे असल समाधान

अमेरिकी लेखिका ईव रोडस्की (Eve Rodsky) ने अपनी पुस्तक Fair Play में घरेलू जिम्मेदारियों को व्यवस्थित ढंग से बांटने का मॉडल प्रस्तुत किया है। इसमें अलग-अलग जिम्मेदारियों को कार्ड के रूप में विभाजित किया जाता है और जिस व्यक्ति के पास कोई कार्ड होता है, वह उस काम की योजना बनाने, उसे पूरा करने और उसकी जिम्मेदारी निभाने का पूरा दायित्व उठाता है।