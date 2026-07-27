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Monsoon Makeup Care: मानसून में मैट या ग्लॉसी? जानें कौन-सी लिपस्टिक है बेस्ट

Monsoon Lip Care: मानसून की नमी और पसीने में कौन-सी लिपस्टिक चुने मैट या ग्लॉसी? जानें बारिश के मौसम के लिए बेस्ट लिपस्टिक, परफेक्ट शेड्स और लिपस्टिक को दिनभर ट्रांसफर-प्रूफ रखने के आसान हैक्स।
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भारत

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Chitra Badoliya

Jul 27, 2026

Matte lipstic Glossy lipstic Monsoon makeup care Bold lips

Matte vs Glossy: बारिश में क्या चुने? (AI)

Monsoon Makeup : मानसून के मौसम में रिमझिम बारिश, ठंडी हवाएं और सुहाना मौसम जितना मन को भाता है, त्वचा और मेकअप के लिहाज से उतनी ही चुनौतियां लेकर आता है। इस मौसम में हवा में नमी (Humidity) और पसीना सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। जब आप बाहर निकलती हैं, तो अचानक आने वाली बारिश या चिपचिपाहट की वजह से आपका पूरा लुक खराब होने का डर बना रहता है।

मेकअप के कई पहलुओं में से लिपस्टिक एक ऐसी चीज है, जो पूरे चेहरे का रंग-रूप बदल सकती है। लेकिन मानसून में अक्सर यह सवाल हर महिला के दिमाग में आता है: मानसून में मैट लिपस्टिक लगाएं या ग्लॉसी? आइए विस्तार से समझें कि इस मौसम में कौन-सी लिपस्टिक आपके लिए बेस्ट रहेगी, ताकि आपका लुक पूरे दिन फ्रेश, खूबसूरत और लंबे समय तक टिका रहे।

मैट लिपस्टिक (Matte Lipstick): मानसून का सच्चा साथी?

मैट लिपस्टिक अपनी नॉन-शाइनी, सूखी और मखमली फिनिश के लिए जानी जाती है। मानसून के मौसम में जब आपकी त्वचा पर प्राकृतिक रूप से तेल और पसीना आता है, तब मैट लिपस्टिक एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है।

मैट लिपस्टिक के फायदे:

लॉन्ग-लास्टिंग फिनिश: मैट लिपस्टिक का फॉर्मूला ज्यादा समय तक होंठों पर टिका रहता है। बारिश या पसीने के बावजूद यह आसानी से बहती या फैलती नहीं है।

ट्रांसफर-प्रूफ: मानसून में अगर आप छाता संभाल रही हैं या रेनकोट पहन रही हैं, तो मैट लिपस्टिक आपके कपड़ों या टिश्यू पर जल्दी ट्रांसफर नहीं होती।

चिपचिपाहट से मुक्ति: हवा में जब पहले से ही बहुत नमी होती है, तब मैट लिपस्टिक होंठों को एक सूखा और साफ लुक देती है, जिससे बालों का होंठों पर चिपकना बंद हो जाता है।

मैट लिपस्टिक का इस्तेमाल करते समय रखें ये सावधानियां

होंठों का सूखना (Dryness): बारिश के मौसम में अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहती हैं, तो मैट लिपस्टिक आपके होंठों को और ज्यादा सुखा सकती है और फाइन लाइन्स दिखा सकती है।

सही प्रेप (Preparation) जरूरी: मैट लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को स्क्रब करना और लिप बाम लगाना बेहद जरूरी है, वरना यह फटे होंठों पर पैची लग सकती है।

ग्लॉसी लिपस्टिक (Glossy Lipstick): चमक का जादू या मानसून में झंझट?

ग्लॉसी लिपस्टिक आपके होंठों को चमक, वॉल्यूम और एक प्लम्प (भरा हुआ) लुक देती है। यह दिखने में बेहद ग्लैमरस और रिफ्रेशिंग लगती है।

ग्लॉसी लिपस्टिक के फायदे:

  • हाइड्रेशन और नमी: इसमें मॉइस्चराइजर और ऑयल्स की मात्रा अधिक होती है, जो होंठों को सूखने से बचाती है।
  • इंस्टेंट फ्रेश लुक: यदि आपकी त्वचा मानसून के कारण सुस्त और बेजान लग रही है, तो एक ग्लॉसी फिनिश तुरंत आपके चेहरे पर चमक ला सकती है।

मानसून में ग्लॉसी लिपस्टिक की चुनौतियां:

  • चिपचिपाहट (Stickiness): मानसून में नमी के कारण हवा में उड़ते बाल आसानी से लिप ग्लॉस या ग्लॉसी लिपस्टिक पर चिपक जाते हैं, जो काफी असुविधाजनक हो सकता है।
  • फैलने का डर: बारिश की बूंदें या पसीना ग्लॉसी लिपस्टिक को बहुत जल्दी बहा सकते हैं।
  • बार-बार टच-अप: यह मैट लिपस्टिक की तरह लंबे समय तक टिकती नहीं है और इसे दिन में कई बार फिर से लगाना पड़ता है।

मानसून में कौन-सी लिपस्टिक सबसे बेस्ट?

मानसून के मौसम के लिए मैट लिपस्टिक (विशेष रूप से लिक्विड मैट या सेमी-मैट) सबसे बेस्ट विकल्प है।

यह नमी, पसीने और बारिश के पानी को आसानी से झेल सकती है और आपके लुक को लंबे समय तक परफेक्ट बनाए रखती है।

एक्सपर्ट टिप: मेकअप अगर आपको मैट लिपस्टिक बहुत ज्यादा ड्राई लगती है या आपको ग्लॉसी लुक पसंद है, तो आप सेमी-मैट (Semi-Matte) या सैटिन (Satin) लिपस्टिक चुन सकती हैं। इसके अलावा, आप पूरी तरह से मैट लिपस्टिक लगाने के बाद अपने होंठों के बिल्कुल बीच में थोड़ा सा लिप बाम या ग्लॉस डैब (Dab) कर सकती हैं। इससे आपको चिपचिपाहट के बिना हल्का ग्लॉसी प्रभाव मिल जाएगा।

मानसून मेकअप: लिपस्टिक लॉन्ग-लास्टिंग बनाने के Easy Hacks

चाहे आप मैट चुनें या सेमी-मैट, बारिश के मौसम में अपनी लिपस्टिक को पूरा दिन बनाए रखने के लिए इन टिप्स को जरूर फॉलो करें:

  • एक्सफोलिएशन (Exfoliation): हफ्ते में दो बार होंठों को हल्के हाथों से स्क्रब करें ताकि डेड स्किन निकल जाए।
  • प्राइम और मॉइस्चराइज: लिपस्टिक लगाने से 5 मिनट पहले लिप बाम लगाएं और एक्स्ट्रा बाम को टिश्यू से पोंछ लें। इसके बाद होंठों पर हल्का कंसीलर या लिप प्राइमर लगाएं।
  • लिप लाइनर का इस्तेमाल: हमेशा वाटरप्रूफ लिप लाइनर से होंठों की आउटलाइन बनाएं और फिर लिपस्टिक भरें। यह लिपस्टिक को फैलने से रोकता है।
  • ब्लॉटिंग तकनीक (Blotting Technique): लिपस्टिक का एक कोट लगाने के बाद टिश्यू पेपर से होंठों को दबाएं, उस पर थोड़ा ट्रांसलूसेंट पाउडर छिड़कें और फिर दूसरा कोट लगाएं। इससे लिपस्टिक एकदम ट्रांसफर-प्रूफ हो जाती है।

मानसून में लिपस्टिक शेड्स का चुनाव

मानसून में मौसम थोड़ा उदास और धुंधला लग सकता है, इसलिए अपने शेड्स ऐसे चुनें जो आपके मूड और लुक दोनों को फ्रेश बना दें:

  • पेपी पिंक और कोरल: दिन के समय या ऑफिस लुक के लिए ये रंग आपके चेहरे को तुरंत निखारते हैं।
  • बेरी और वाइन रेड: शाम के समय या मानसून पार्टीज के लिए डार्क बेरी और प्लम शेड्स बहुत आकर्षक लगते हैं।
  • न्यूड शेड्स (Warm Nudes): अगर आप नो-मेकअप लुक पसंद करती हैं, तो वार्म टोन वाले न्यूड मैट शेड्स चुनें।

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संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

27 Jul 2026 03:33 pm

Published on:

27 Jul 2026 03:33 pm

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