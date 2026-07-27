Monsoon Makeup Care: मानसून में मैट या ग्लॉसी? जानें कौन-सी लिपस्टिक है बेस्ट

Monsoon Makeup : मानसून के मौसम में रिमझिम बारिश, ठंडी हवाएं और सुहाना मौसम जितना मन को भाता है, त्वचा और मेकअप के लिहाज से उतनी ही चुनौतियां लेकर आता है। इस मौसम में हवा में नमी (Humidity) और पसीना सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। जब आप बाहर निकलती हैं, तो अचानक आने वाली बारिश या चिपचिपाहट की वजह से आपका पूरा लुक खराब होने का डर बना रहता है।