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Gen Z Language: जेन ज़ी की नई भाषा और बदलती अभिव्यक्ति का चटख़ारेदार अंदाज़

Gen Z Language Shift: डिजिटल युग में जेन ज़ी की भाषा तेज़ी से बदल रही है, जहां सोशल मीडिया और ट्रॉल कल्चर का सीधा असर दिख रहा है। पारंपरिक भाषाई मर्यादाओं को तोड़ कर अब युवा अपनी बात में तीखे और बेबाक स्लैंग्स का खुल कर इस्तेमाल कर रहे हैं।
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भारत

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MI Zahir

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एम आई ज़ाहिर

Jul 27, 2026

Gen Z's New Language News.

जेन ज़ी की नई भाषा शैली। (सांकेतिक फोटो: AI)

Digital Communication Trends : आजकल आम 'जेन ज़ी' गाली वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। समाज के युवा वर्ग भी इसका खूब चटखारा ले रहे हैं। नई नस्ल के लिए यह आम भाषा है। स्कूल, कॅालेज हॉस्टल में की जाने वाली बातचीत और सोशल साइटस की भाषा अलग ही हो गई है। भाषा हमारे विचारों, संस्कारों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। युवाओं में संवाद शैली का यह बदलाव नई सोच, डिजिटल क्रांति और उनकी स्पष्टवादिता को दर्शाती है। समय के साथ भाषा का स्वरूप बदलता रहता है, जो हर दौर की युवा पीढ़ी की अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। आधुनिकता और नए स्लैंग्स को अपनाते हुए भी युवा वर्ग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और संस्कारों के प्रति जागरूक है। संवाद के नए प्रयोग युवाओं में परस्पर आत्मीयता, खुलापन और एक-दूसरे से तेजी से जुड़ने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। हर दौर की नई शब्दावली भाषा को और अधिक गतिशील, जीवंत और समय के अनुकूल बनाने में सहायक होती है। इस ​बारे में एक शेर याद आता है:

छुरी का तीर का तलवार का तो घाव भरा,
लगा जो ज़ख़्म ज़ुबाँ का रहा हमेशा हरा।

जेन ज़ी की समाज में प्रचलित भाषा और शब्दावली। (विजुअल :Google Gemini AI)

जेन ज़ी की यह भाषा समाज की नजर में कैसी है

दरअसल एसएमएस और व्हाटस ऐप पर संक्षेप में लिखने से शुरू हुआ भाषा का चलन कल्चर पर नहीं, सुविधा व मन में आई बात पर आधारित हो गया है, वह चाहे मर्यादित हो या न हो। आज जिस 'जेन ज़ी' (1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी) के भाषाई तेवरों पर चर्चा हो रही है, उसने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक वर्ग ऐसा है जो इस भाषा के सीधेपन, निडरता और व्यंग्य का मुरीद है, तो दूसरा वर्ग (विशेषकर वरिष्ठ नागरिक और बुज़ुर्ग) इसके अशिष्ट, बेबाक और अमर्यादित होने से बहुत आहत और चिंतित महसूस कर रहे है। ऐसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह भाषा केवल सोशल मीडिया तक सीमित न रह कर हमारे घरों के अंदर पूरी तरह घुस गई, तो क्या होगा? हमारे पारिवारिक ताने-बाने, रिश्तों की गर्माहट और बातचीत के तौर-तरीकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? कबीर ने कहा है:

ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय।
औरन को शीतल करे, आपहुं शीतल होए।।

जेन ज़ी की भाषा: मुरीद बनाम आहत

आज की नई पीढ़ी जिस भाषा का प्रयोग कर रही है, वह किसी व्याकरण की किताब से नहीं निकली है। वह मीम्स (Memes), रील्स (Reels), ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग चैट और सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन से निकली है। जेन ज़ी (Gen Z) की भाषा पारंपरिक भाषा या व्याकरण की किताबों से बिल्कुल अलग है। यह भाषा इंटरनेट, मीम्स, गेमिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम, एक्स, रेडिट) की देन है। इस नई भाषा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह संक्षिप्त (Short), सीधी (Direct), व्यंग्यात्मक (Sarcastic) और भावनात्मक रूप से तीखी होती है। इसमें अंग्रेज़ी स्लैंग्स (Slangs), संक्षिप्त रूप (Acronyms) और हिंदी/क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से बने नए शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से होता है।

जेन ज़ी की नई भाषा के प्रमुख उदाहरण (मिसालें)

आज की पीढ़ी की भाषा को समझने के लिए कुछ आम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों तथा वाक्यों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:
मुख्य शब्द और उनके अर्थ (Gen Z Slangs & Meanings)
नो कैप (No Cap): 'बिना किसी झूठ के' या 'बिल्कुल सच'।
उदाहरण: "भाई, आज का पेपर बहुत टफ था, नो कैप!"
कैप (Cap): 'झूठ' या 'दिखावा'।
उदाहरण: "वह जो बातें बोल रहा है, सब कैप है।"
सस (Sus): 'संदेहास्पद' (Suspicious)। जब किसी बात या व्यक्ति पर शक हो।
उदाहरण: "उसका व्यवहार थोड़ा सस लग रहा है।"
फ्लेक्स (Flex): 'दिखावा करना' या अपनी किसी चीज़/उपलब्धि का प्रदर्शन करना।
उदाहरण: "नया आईफोन लेकर फालतू का फ्लेक्स कर रहा है।"
सिचुएशनशिप (Situationship): ऐसा रिश्ता जो न तो पूरी तरह दोस्ती है और न ही औपचारिक लव रिलेशनशिप; यानी अनिश्चित रिश्ता।
गोस्ट करना (Ghosting): किसी व्यक्ति से अचानक बातचीत, कॉल और मैसेज बंद करके पूरी तरह गायब हो जाना।
रेड फ्लैग (Red Flag): किसी व्यक्ति के व्यवहार में ख़तरा या चेतावनी का संकेत (नकारात्मक आदत)।
ग्रीन फ्लैग (Green Flag): किसी व्यक्ति में सकारात्मक और अच्छी आदत का संकेत।
क्रिंज (Cringe): कोई ऐसी बात या हरकत जिसे देखकर बहुत अजीब, शर्मिंदगी या असहजता महसूस हो।
उदाहरण: "उसका डांस देखकर मुझे बहुत क्रिंज फील हुआ।"
स्ले (Slay): किसी काम को बहुत ही शानदार या बेहतरीन तरीके से करना।
उदाहरण: "आज के प्रेजेंटेशन में तुमने एकदम स्ले कर दिया!"
रीज़ (Rizz): किसी को आकर्षित करने या अपनी ओर खींचने की कला (Charisma से बना शब्द)।

सीधा और बेबाक संवाद: जेन ज़ी आलंकारिक, बनावटी या घुमावदार बातें पसंद नहीं करती। जो दिल में है, वही ज़बान पर है। इसमें ढोंग या 'फर्जी विनम्रता' (Fake Courtesy) नहीं है।

तत्काल अभिव्यक्ति: आज की तेज़-रफ़्तार ज़िंदगी में किसी के पास लंबे-चौड़े औपचारिक वाक्य बोलने का समय नहीं है। जेन ज़ी का मानना है कि संक्षिप्त शब्द (Short forms/Slangs) बात को तुरंत पहुंचा देते हैं।

निडरता और अधिकार: यह पीढ़ी गिड़गिड़ाने में यक़ीन नहीं रखती। अपनी मांगों और अपनी नाराज़गी को यह "साड्डा हक़, ऐत्थे रख" के आक्रामक लेकिन सीधे अंदाज़ में व्यक्त करती है।

समाज में प्रचलित परंपरातग भाषा और जेन ज़ी की नई भाषा। (विजुअल: ChatGPT)

इस भाषा से कोई आहत है, किसी को अच्छा लगता है:

मर्यादा ही नहीं: जेन ज़ी की बातचीत में बड़ों से बात करने का लिहाज़, भाषा का संयम और 'आप-जनाब या श्रीमान' से बतलाने की संस्कृति इस बोली में गायब ही दिखती है। बात करने का सभ्य तरीका न होना बुजुर्गों को बहुत खलता है।
अशिष्टता को 'कूल' समझना: आजकल गालियों, फोर-लेटर वर्ड्स (Four-letter words) और अशिष्ट शब्दावली को सामान्य बातचीत का हिस्सा बना लिया गया है। जब कोई टोकता है तो टोकने वाले का मजाक बनाया जाता है।
संवाद नहीं, हमला: इस भाषा का गुस्सा अक्सर तर्कों पर आधारित होने के बजाय अपमानजनक और आक्रामक होता है।
यह स्थिति यहां तक पहुंची कैसे? (बीज कहां बोए गए?)
जेन ज़ी में यह भाषाई बदलाव रातों-रात या अचानक नहीं आया है। इस बदलाव के पीछे पूरा एक तंत्र और माहौल रहा है:

जेन ज़ी की भाषा पर हिंदी के प्रख्यात आलोचक और साहित्यकार डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल की राय। ((फोटो: पत्रिका)

(क) राजनीति और ट्रॉल कल्चर की देन

2014 के बाद देश के राजनीतिक परिदृश्य में 'ट्रोल कल्चर' की एक नई प्रजाति उभर कर सामने आई है । संगठित समूहों ने विरोधियों को चुप कराने के लिए तर्कों के बजाय गालियों और चरित्र-हनन की भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब सत्ता और विपक्ष के नेता, संसद के अंदर और टीवी प्राइम-टाइम डिबेट्स में अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और उस पर शर्म आने के बजाय गर्व महसूस करने लगे, और नई पीढ़ी ने यही सीखा कि "अशिष्टता ही शक्ति है।"

(ख) ओटीटी और मनोरंजन के नाम पर अशिष्टता

फ़िल्मों, वेब सीरीज़ और ओटीटी कंटेंट में गालियों और अपशब्दों को 'यथार्थवाद' और 'कूलनेस' का नाम देकर परोसा गया। जो शब्द कभी चार दीवारों के बीच या बंद कमरों में बोलने में भी झिझक होती थी, वे आज युवाओं के सामान्य संवाद का हिस्सा बन गए। इससे हमारे घरों की भाषा खराब होने का खतरा पैदा हो गया है।

(ग) डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एल्गोरिदम का खेल

आज के दौर में बात की 'गंभीरता' या 'शुचिता' का कोई मूल्य नहीं रह गया है। सारा खेल इस बात का हो गया है कि आपके शब्द कितने 'लाइक्स', 'व्यूज' और 'अटेंशन' बटोर पाते हैं। जेन ज़ी की सोच है कि चौंकाने वाली, आहत करने वाली और तीखी भाषा बहुत जल्दी वायरल होती है।

अगर यह भाषा हमारे घरों में घुस गई, तो क्या होगा?

डिजिटल दुनिया की भाषा कोई ऐसा लिबास नहीं है जिसे घर के दरवाज़े पर उतार कर अंदर आया जा सके। जो भाषा हम स्क्रीन पर दिन-रात पढ़ते और लिखते हैं, वही धीरे-धीरे हमारी दिनचर्या और बातचीत में उतर आती है। अगर यह भाषा हमारे पारिवारिक दायरे में पूरी तरह दाखिल हो जाती है, तो हमें इसके गंभीर बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं:


[सोशल मीडिया/स्क्रीन] ──(सघन प्रयोग)──> [मानसिक आदत] ──(घर में प्रवेश)──> [पारिवारिक बिखराव]


(क) संवाद का अंत और दूरियां (Communication Gap)


जब कोई बच्चा या युवा अपने दादा-दादी या माता-पिता से ऐसी भाषा में बात करेगा जिसमें सम्मान का भाव कम और रूखापन ज़्यादा हो, तो संवाद बनने के बजाय टूटने लगेगा। बुज़ुर्ग आहत होकर चुप हो जाएंगे या फिर बात-बात पर तनाव और झगड़े का माहौल बनेगा।

(ख) रिश्तों की संवेदनशीलता का खत्म होना


पारिवारिक रिश्ते - जैसे मां-बाप, भाई-बहन, पति-पत्नी - भाषा की मिठास और सम्मान पर टिके होते हैं। जब घर के भीतर "नो कैप" (No Cap), 'रेड फ्लैग" (Red Flag), या तीखे तंज़ जैसी रूखी शब्दावली आम हो जाएगी, तो रिश्तों का वह भावनात्मक स्पर्श (Emotional Touch) समाप्त हो जाएगा जो किसी भी परिवार को जोड़ कर रखता है।


(ग) 'असहमति' और 'अनादर' के बीच का फर्क मिट जाना


घर वह जगह है जहां असहमति हो सकती है, लेकिन अनादर नहीं। यदि जेन ज़ी का आक्रामक गुस्सा घरों के अंदर पहुंच गया, तो किसी भी छोटी असहमति पर सम्मानजनक चर्चा की जगह तीखी बहस, बदज़ुबानी और घर की मर्यादा लांघने का चलन बढ़ जाएगा।

गुस्से की इस नई भाषा को कैसे समझें?

हालांकि शालीनता का पक्षधर होना हर संवेदनशील नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन केवल चिंता करने या कोसने से समाधान नहीं निकलेगा। हमें यह भी समझना होगा कि जेन ज़ी के इस गुस्से और तीखेपन के पीछे की परिस्थितियां क्या हैं:
भविष्य की अनिश्चितता: यह पीढ़ी एक बेहद अनिश्चित दौर में जी रही है। करियर की अनिश्चितता, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, महँगाई और मानसिक तनाव ने इनके भीतर एक अजीब तरह की छटपटाहट पैदा कर दी है।
अनसुने किए जाने का दर्द: जब इस पीढ़ी को लगता है कि उनकी आशंकाओं, उनकी समस्याओं और उनके भविष्य पर कोई गंभीर चर्चा नहीं कर रहा है, तो उनकी भाषा का नम्र रहना कठिन हो जाता है।
प्रतिक्रियावादी भाषा: यह पीढ़ी गिड़गिड़ाने या मिन्नतें करने के बजाय अपनी बात सीधे ठोक कर कहना चाहती है।
"किसी भी पीढ़ी की शब्दावली और अभिव्यक्तियां शब्दकोशों से कम और उनके परिवेश से ज़्यादा आती हैं।"

समाधान का रास्ता: संतुलन और विश्वास

अगर हमें इस भाषा को अपने घरों का माहौल खराब करने से रोकना है, तो इसके लिए दोनों पीढ़ियों को एक-दूसरे के करीब आना होगा:
[ संवाद का पुल (Bridge of Dialogue) ] │ ┌───────────────────┴───────────────────┐ ▼ ▼
पुरानी पीढ़ी (संवेदनशीलता) नई पीढ़ी (संयम व मर्यादा)
परिस्थितियों को समझे। - भाषा में तीखापन रखे, पर अभद्रता नहीं।
सीधे खारिज करने से बचे। - घर की गरिमा और सम्मान बनाए रखे।

बुज़ुर्गों और पुरानी पीढ़ी की भूमिका

सहानुभूति से समझना: नई पीढ़ी की भाषा पर तुरंत भड़कने या उन्हें 'कुसंस्कारित' करार देने के बजाय, यह देखने की कोशिश करें कि इस गुस्से के पीछे कौन सी हताशा या डर छिपा है।
घर में भाषाई माहौल बनाए रखना: घर के भीतर बातचीत का एक सम्मानजनक ढाँचा बनाए रखें। बच्चे वही सीखते हैं जो वे रोज़ देखते और सुनते हैं।

जेन ज़ी (नई पीढ़ी) की ज़िम्मेदारी

तीखेपन और अभद्रता का फर्क समझना: अपनी बात को बेबाकी और निडरता से रखना सही है, लेकिन 'निडर होने' और 'अशिष्ट होने' में फर्क होता है। असहमति जताने के लिए गालियों या अपमानजनक शब्दों की ज़रूरत नहीं होती।
घर और बाहर का अंतर: सोशल मीडिया का कमेंट सेक्शन और घर का खाने का मेज़ - दोनों दो अलग दुनिया हैं। घर के भीतर रिश्तों की गरिमा को बचाए रखना बेहद ज़रूरी है।

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समय शब्दों को परिपक्व बनाएगा

भाषा कोई ठहरी हुई नदी नहीं है; वह समय के साथ बदलती और बहती रहती है। आज जिस जेन ज़ी की भाषा से हम असहज हो रहे हैं, वह उनकी परिस्थितियों और इस डिजिटल दौर की उपज है।
हर पीढ़ी को अपनी अभिव्यक्ति की शैली गढ़ने का हक़ है, और वह इस हक़ का इस्तेमाल करती ही है। लेकिन जब यह भाषा हमारे घरों की चौखट लांघती है, तब हमें सतर्क होने की ज़रूरत होती है। हम तो उस देश के नागरिक हैं, जहां कहते हैं:

तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चौहूँ ओर।
वशीकरन इक मंत्र है, परिहरू बचन कठोर॥

जानिए जेन ज़ी की भाषा पर एक्सपर्ट के कमेंट

जेन ज़ी की भाषा पर हिंदी के शीर्ष आलोचक व कहानीकार डॉ. हरीदास व्यास ने ​बतौर विषय विशेषज्ञ अपनी राय दी। ((फोटो: पत्रिका)

अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए अशिष्ट होना ज़रूरी नहीं

बहरहाल,हमें नई पीढ़ी पर भरोसा बनाए रखना होगा। समय और जीवन के अनुभव शब्दों को परिपक्व करते हैं। उम्मीद और विश्वास यही है कि यह पीढ़ी धीरे-धीरे समझ पाएगी कि अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए अशिष्ट होना ज़रूरी नहीं है। एक दिन यह पीढ़ी अपने आक्रोश और अपनी नाराज़गी को भी एक ऐसी भाषा देगी जो तीखी होगी, निडर होगी, निष्पक्ष होगी-लेकिन मर्यादा और संवेदनशीलता की सीमाओं से बाहर नहीं होगी।

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Updated on:

27 Jul 2026 02:28 pm

Published on:

27 Jul 2026 01:36 pm

Hindi News / Patrika+ / Gen Z Language: जेन ज़ी की नई भाषा और बदलती अभिव्यक्ति का चटख़ारेदार अंदाज़

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