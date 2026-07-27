Gen Z Language: जेन ज़ी की नई भाषा और बदलती अभिव्यक्ति का चटख़ारेदार अंदाज़

आज की पीढ़ी की भाषा को समझने के लिए कुछ आम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों तथा वाक्यों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

मुख्य शब्द और उनके अर्थ (Gen Z Slangs & Meanings)

नो कैप (No Cap): 'बिना किसी झूठ के' या 'बिल्कुल सच'।

उदाहरण: "भाई, आज का पेपर बहुत टफ था, नो कैप!"

कैप (Cap): 'झूठ' या 'दिखावा'।

उदाहरण: "वह जो बातें बोल रहा है, सब कैप है।"

सस (Sus): 'संदेहास्पद' (Suspicious)। जब किसी बात या व्यक्ति पर शक हो।

उदाहरण: "उसका व्यवहार थोड़ा सस लग रहा है।"

फ्लेक्स (Flex): 'दिखावा करना' या अपनी किसी चीज़/उपलब्धि का प्रदर्शन करना।

उदाहरण: "नया आईफोन लेकर फालतू का फ्लेक्स कर रहा है।"

सिचुएशनशिप (Situationship): ऐसा रिश्ता जो न तो पूरी तरह दोस्ती है और न ही औपचारिक लव रिलेशनशिप; यानी अनिश्चित रिश्ता।

गोस्ट करना (Ghosting): किसी व्यक्ति से अचानक बातचीत, कॉल और मैसेज बंद करके पूरी तरह गायब हो जाना।

रेड फ्लैग (Red Flag): किसी व्यक्ति के व्यवहार में ख़तरा या चेतावनी का संकेत (नकारात्मक आदत)।

ग्रीन फ्लैग (Green Flag): किसी व्यक्ति में सकारात्मक और अच्छी आदत का संकेत।

क्रिंज (Cringe): कोई ऐसी बात या हरकत जिसे देखकर बहुत अजीब, शर्मिंदगी या असहजता महसूस हो।

उदाहरण: "उसका डांस देखकर मुझे बहुत क्रिंज फील हुआ।"

स्ले (Slay): किसी काम को बहुत ही शानदार या बेहतरीन तरीके से करना।

उदाहरण: "आज के प्रेजेंटेशन में तुमने एकदम स्ले कर दिया!"

रीज़ (Rizz): किसी को आकर्षित करने या अपनी ओर खींचने की कला (Charisma से बना शब्द)।