Kisan Credit Card: 4% ब्याज पर मिलता है खेती के लिए 5 लाख का लोन, जानिए पात्रता और पूरी प्रक्रिया

किसानों को इस चक्र से बाहर निकालने और कम ब्याज पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान जरूरत के समय तुरंत कृषि ऋण प्राप्त कर सकते हैं और समय पर भुगतान करने पर ब्याज में अतिरिक्त राहत भी मिलती है। आखिर किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, कौन इसे बनवा सकता है, कितना लोन मिलता है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं।