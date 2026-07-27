Kisan Credit Card: 4% ब्याज पर मिलता है खेती के लिए 5 लाख का लोन, जानिए पात्रता और पूरी प्रक्रिया

kisan credit card scheme : किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख तक का मिलता है लोन, PC- Patrika
Kisan Credit Card Scheme : खेती आज भी मौसम, बाजार और बढ़ती लागत के बीच एक बड़ा जोखिम भरा काम है। बीज खरीदने से लेकर खाद, सिंचाई और मजदूरी तक हर सीजन में किसानों को नकदी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कई किसान मजबूरी में साहूकारों या महंगे निजी कर्ज का सहारा लेते हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ और बढ़ जाता है।
किसानों को इस चक्र से बाहर निकालने और कम ब्याज पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान जरूरत के समय तुरंत कृषि ऋण प्राप्त कर सकते हैं और समय पर भुगतान करने पर ब्याज में अतिरिक्त राहत भी मिलती है। आखिर किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, कौन इसे बनवा सकता है, कितना लोन मिलता है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं।
KCC के लिए कोई न्यूनतम भूमि सीमा तय नहीं है। किसान के पास जितनी भूमि है, उसी के आधार पर बैंक और जिला स्तरीय तकनीकी समिति (DLTC) द्वारा तय "स्केल ऑफ फाइनेंस" के अनुसार ऋण सीमा निर्धारित की जाती है। पट्टेदार और बटाईदार किसान भी आवेदन कर सकते हैं।
ऋण राशि खेती के क्षेत्रफल, फसल और खर्च के आधार पर तय होती है।
KCC की सीमा 5 वर्ष तक के लिए स्वीकृत की जाती है और हर साल समीक्षा होती है।
ब्याज सब्सिडी वाली लिमिट (₹5 लाख): बजट 2025-26 में सरकार ने घोषणा की थी कि MISS के तहत 7%/4% वाली ब्याज छूट अब ₹3 लाख की जगह ₹5 लाख तक के लोन पर मिलेगी। सरकार ने 28 जुलाई 2025 को संसद में लिखित जवाब देकर इसकी पुष्टि भी कर दी है।
कोलैटरल-फ्री (बिना गारंटी) लिमिट (₹2 लाख): यह बिल्कुल अलग सुविधा है। बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे कितना लोन मिल सकता है। यह पहले ₹1.6 लाख थी, जिसे 1 जनवरी 2025 से बढ़ाकर ₹2 लाख किया जा चुका है।
KCC बनवाने से पहले आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा जाएं। वहां पर जाकर बैंक कर्मी से पूरी जानकारी लें। भारत सरकार ने किसान कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 3 से 5 लाख कर दी है। फिर भी, आवेदन से पहले अपनी बैंक शाखा में लिमिट एक बार जरूर कन्फर्म कर लें, क्योंकि बैंक-दर-बैंक इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा फर्क हो सकता है।
सरकार की ब्याज सहायता योजना (MISS) के तहत किसानों को ₹5 लाख तक का अल्पकालिक ऋण 7% वार्षिक ब्याज दर पर मिलता है (बजट 2025-26 में यह लिमिट ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई थी)।
केंद्र सरकार बैंकों को 1.5% ब्याज सब्सिडी देती है ताकि किसानों को सस्ता ऋण मिल सके। इसके अलावा समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3% ब्याज प्रोत्साहन दिया जाता है।
कई बैंक अब डिजिटल KCC आवेदन की सुविधा भी दे रहे हैं। किसान बैंक की वेबसाइट या संबंधित पोर्टल (जैसे Kisan Rin Portal) पर आवेदन कर सकते हैं।
|सवाल
|जवाब
|KCC क्या है?
|किसानों के लिए सस्ता कृषि ऋण
|कौन बनवा सकता है?
|किसान, बटाईदार, पट्टेदार, पशुपालक
|कितनी भूमि जरूरी है?
|न्यूनतम सीमा तय नहीं
|कितना लोन मिलता है?
|ब्याज सब्सिडी के साथ ₹5 लाख तक
|ब्याज दर
|7%
|समय पर भुगतान पर ब्याज
|4%
|सरकारी सहायता
|1.5% ब्याज सब्सिडी + 3% प्रोत्साहन
|कोलैटरल-फ्री लोन
|₹2 लाख तक
|आवेदन कहां करें?
|बैंक शाखा या ऑनलाइन
|जरूरी दस्तावेज
|आधार, भूमि रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, फोटो
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