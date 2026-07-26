जब धर्मेंद्र प्रधान खुद पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, 30 साल बाद उसी मुद्दे पर देना पड़ा इस्तीफा

एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि धर्मेंद्र प्रधान हमेशा जीतते नहीं आए। उत्कल विश्वविद्यालय (जहां उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स की पढ़ाई की) के छात्र संघ चुनाव में उन्होंने 1990 में खुद चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे उनके प्रतिद्वंद्वी अरुण साहू थे, जो आज बीजू जनता दल (BJD) के वरिष्ठ नेता हैं। प्रधान के यूनिवर्सिटी सीनियर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता सुदीप्त रे उन्हें 'अच्छा मैनेजर' और 'बारीकी से योजना बनाने वाला' नेता बताते हैं, जिन्होंने हार के बावजूद हार नहीं मानी और संगठन में मेहनत जारी रखी।