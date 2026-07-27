Cyber Fraud : साइबर ठगी से बचने के लिए तुरंत बदलें फोन की सेंटिंग, बड़ा नुकसान होने से बचा सकती हैं ये 10 ट्रिक्स

Ways to Avoid Cyber Fraud : देश में डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के साथ-साथ साइबर ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग (National Cyber ​​Crime Reporting) पोर्टल के अनुसार, भारत में हर रोज करीब 6 हजार लोग किसी न किसी तरह की साइबर ठगी का शिकार बनते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Crime Coordination Center) के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में दर्ज मामलों में करीब 68.9 प्रतिशत शिकायतें UPI फ्रॉड, फिशिंग और बिना अनुमति के बैंक लेनदेन से जुड़ी वित्तीय धोखाधड़ी की थीं।