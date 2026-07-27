Jupiter के पास कई ‘बड़े चाँद’ तो शनि अकेला क्यों? वैज्ञानिकों ने सुलझाई 4.5 अरब साल पुरानी गुत्थी

जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, उस समय बृहस्पति और शनि जैसे युवा गैस ग्रहों के चारों ओर धूल, बर्फ और गैस की एक घूमती हुई डिस्क बनी हुई थी। विज्ञान की भाषा में इसे परिग्रहीय डिस्क (Circumplanetary Disk) कहा जाता है। इसी डिस्क के अंदर जमा हुए पदार्थ आपस में जोड़कर धीरे-धीरे चंद्रमाओं का रूप लेते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है-ग्रेविटेशनल ड्रैग (गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव)। जैसे-जैसे कोई चंद्रमा बड़ा होता है, डिस्क में मौजूद घनी गैस और धूल उस पर ब्रेक लगाने लगती है। इसके कारण चंद्रमा अपनी कक्षा (Orbit) खोने लगता है और धीरे-धीरे अंदर की तरफ खिसकते हुए अपने ही मुख्य ग्रह में गिरकर नष्ट हो जाता है।