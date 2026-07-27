Medical Research: अल्जाइमर और डिमेंशिया का खतरा होगा कम, जानिए कितने घंटे के गैप पर खाएं खाना

Time-Restricted Eating: अगर आप बढ़ती उम्र के साथ अपनी याददाश्त, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और सोचने-समझने की ताकत को 20 साल के जवान की तरह बनाए रखना चाहते हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम की है। 'अमेरिकन सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन' (ASN) की वार्षिक प्रमुख बैठक 'न्यूट्रिशन 2026' (मैरीलैंड, यूएसए) में प्रस्तुत किए एग एक नए क्लिनिकल ट्रायल ने मेडिकल साइंस की दुनिया में नई चर्चा छेड़ दी है। रटगर्स यूनिवर्सिटी और रटगर्स-आरडब्ल्यूजे मेडिकल सेंटर की प्रमुख रिसर्चर और प्रोफेसर डॉ. सू शेप्स (PhD, RD, DFASAN) के नेतृत्व में की गई इस रिसर्च से यह साबित हुआ है कि अगर दिन भर का खाना सिर्फ 8 से 9 घंटे के अंतराल में समेट लिया जाए, तो बढ़ती उम्र में भी ब्रेन की कार्यक्षमता (Brain Functioning) मजबूत बनी रहती है। इस अध्ययन के मुताबिक, भोजन का समय सही रखने से वजन तो घटता ही है, साथ ही अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक कम हो सकता है।