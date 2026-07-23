क्या वाकई वापस आ सकती है दांतों की चमक? नई रिसर्च में सामने आया उस जादुई जेल का सच, जो फिर से उगाएगा इनेमल!

अब तक बाजार में मिलने वाले टूथपेस्ट, फ्लोराइड वार्निश या रीमिनरलाइजेशन ट्रीटमेंट केवल बचे हुए इनेमल को थोड़ा मजबूत कर सकते थे या दर्द में राहत दे सकते थे। वे इनेमल की मूल संरचना को दोबारा नहीं बना सकते थे। इसी समस्या का समाधान नॉटिंघम विश्वविद्यालय के फार्मेसी स्कूल और केमिकल व एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों नेढूंढ निकाला है। उन्होंने एक ऐसा बायो-मटीरियल (जैविक पदार्थ) बनाया है जो ठीक उसी प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करता है, जिस प्रक्रिया से बच्चा जब मां के पेट में होता है या शिशु अवस्था में होता है, तब उसके दांतों का इनेमल बनता है। इस शोध के नतीजे मशहूर वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर कम्युनिकेशंस' (Nature Communications) में प्रकाशित हुए हैं।