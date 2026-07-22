सुपरबग्स का खात्मा : वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला बेकार एंटीबायोटिक दवाइयां फिर से ताकतवर बनाने का तरीका

Antibiotic Resistance : दुनिया भर के मरीजों और डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अमेरिका की कोल्ड स्प्रिंग हार्बर प्रयोगशाला (CSHL) और स्क्रिप्स रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा जादुई तरीका खोज निकाला है, जिससे जो एंटीबायोटिक दवाएं सुपरबग्स के सामने हार मान चुकी थीं, वे अब फिर से पूरी ताकत के साथ काम कर सकेंगी। इस रिसर्च को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल, और न्यूयॉर्क स्टेट बायोडेफेंस फंड जैसे प्रमुख संस्थानों ने आर्थिक मदद दी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह पूरी खोज क्या है, यह कैसे काम करती है और हमारे भविष्य के लिए यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।