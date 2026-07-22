इंडोनेशिया के लग्जरी लाइफ स्टाइल और खूबसूरत वादियों में छिपा है ‘कलंक’, यहां तोहफे में दिए जाते हैं इंसान

साल 2024 में एक 18 वर्षीय गुलाम लड़की ने साहस दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 13 साल की उम्र से उसके मालिक और मालिक के बेटे ने कई सालों तक उसका रेप किया। इसके बाद पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस केस दर्ज होने के बावजूद इस मामले की जांच अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। गुलामी का दंश झेल रहे अधिकांश पीड़ित पुलिस या अदालत के पास जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं।