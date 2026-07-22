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Moonshot AI का ‘किमी के3’ तोड़ेगा अमेरिका की मोनोपॅाली! जानिए बीजिंग सिलिकॉन वैली को कैसे दे रहा चुनौती

K3 vs ChatGPT: चीन के स्टार्टअप Moonshot AI ने 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स वाला Kimi K3 मॉडल पेश कर अमेरिका को चुनौती दी है। ओपन-वेट टेक्नोलॉजी पर आधारित यह मॉडल कोडिंग और रीजनिंग में ChatGPT व Gemini से आगे निकलने का दावा कर रहा है।
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भारत

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MI Zahir

Jul 22, 2026

AI Cole War News.

चीन के मून शॉट एआई ने Kimi K3 मॉडल पेश कर चैटजीपीटी और गूगल जैमिनी एआई के लिए चुनौती पैदा कर दी है। (विजुअल :ChatGPT)

Moonshot AI Kimi K3: ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय से ओपनएआई (OpenAI), गूगल (Google) और एंथ्रोपिक (Anthropic) जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों का एआई मॉडल्स पर एकतरफा दबदबा रहा है,लेकिन अब, बीजिंग के तेजी से उभरते हुए स्टार्टअप मूनशॉट एआई (Moonshot AI) ने अपने सबसे लेटेस्ट और पावरफुल 'किमी के3' (Kimi K3) एआई मॉडल को पेश करके पूरी दुनिया को चौंका दिया ह।。'डीपसीक' (DeepSeek) की सफलता के बाद, किमी K3 को चीन का सबसे एडवांस्ड मॉडल माना जा रहा है। यह मॉडल अपनी परफॉर्मेंस, रीजनिंग पावर और कोडिंग क्षमताओं के मामले में सीधे तौर पर ChatGPT, Grok और Google Gemini जैसे दिग्गजों को आमने-सामने की टक्कर दे रहा है। ग्लोबल टेक साइंटिस्ट्स और एआई रिसर्चर्स इस डवलपमेंट को सिर्फ एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, बल्कि एआई इंडस्ट्री का "स्पूतनिक मोमेंट" (Sputnik Moment) कह रहे हैं, यह एक ऐसा टर्निंग प्वाइंट है, जहां से ग्लोबल टेक लीडरशिप और जियोपॉलिटिक्स का बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है।

चीन के मून शॉट एआई Kimi K3 के फीचर्स और इसकी कै​पेसिटी। (विजुअल:ChatGPT)

मेन टेक्नीकल स्पेशलिटीज

2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स की पावर: किमी K3 अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-वेट एआई मॉडल बन चुका है। वहीं 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स होने का मतलब है कि इसकी लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्स जेनरेशन कैपेसिटी किसी भी सामान्य एआई मॉडल से कहीं अधिक गहरी है।

1 मिलियन टोकन की वर्किंग मेमोरी

इस मॉडल की 10 लाख टोकन की विशाल मेमोरी कैपेसिटी का मतलब है कि आप इसके अंदर एक बार में हज़ारों लाइंस का कोड हज़ारों पेजों की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या पूरी की पूरी किताब डालकर आसानी से एनालिसिस करवा सकते हैं।

अब कम हुआ कंफ्यूजन

इसकी विशाल वर्किंग मेमोरी और इंटरनल 'चैन-ऑफ-थॉट' (Chain-of-thought) रीजनिंग की वजह से एआई से गलत या मनगढ़ंत जानकारी (Hallucinations) देने की संभावना जीरो हो जाती है।

डिमांड का अभूतपूर्व दबाव

मॉडल जारी होने के मात्र 48 से 72 घंटों के अंदर, मूनशॉट एआई को नए सब्सक्रिप्शन और रजिस्ट्रेशन अस्थायी रूप से रोकने पड़े। कंपनी के अनुसार, दुनिया भर से आई भारी मांग ने उनके सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिकतम प्रोसेसिंग कैपेसिटी तक पहुंचा दिया था।

ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल। ( विजुअल : ChatGPT ).

सिलिकॉन वैली का बिजनेस मॉडल खतरे में?

एआई इंंडस्ट्री में फिलहाल दो अलग-अलग विचारधाराएं चल रही हैं-क्लोज्ड-वेट (Proprietary) और ओपन-वेट (Open-Weight)। सिलिकॉन वैली की बड़ी अमरीकी कंपनियां (जैसे OpenAI और Anthropic) अपने एआई मॉडल्स के इंटरनल कोड को 'Closed' रखती हैं। यूजर्स केवल उनके महंगे सब्सक्रिप्शन या API पर निर्भर रहते हैं।

किमी K3 के पूरे वेट्स सार्वजनिक रूप से जारी किए जाएंगे : मूनशॉट एआई

इसके उलट, मूनशॉट एआई ने घोषणा की है कि किमी K3 के पूरे वेट्स सार्वजनिक रूप से जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि दुनिया भर के रिसर्चर्स, डवलपर्स और इंस्टीटयूशन इसे अपने प्राइवेट सर्वर्स पर मुफ्त में डाउनलोड करके चला और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस कदम ने अमरीकी एआई कंपनियों के पेड सब्सक्रिप्शन आधारित एकाधिकार को सीधी चुनौती दी है।

अमरीकी टेक दिग्गजों से तुलना: क्या चीन ने अंतर समाप्त कर दिया है ?

ऐतिहासिक रूप से ओपन-सोर्स या ओपन-वेट मॉडल्स हमेशा सिलिकॉन वैली के मालिकाना (Proprietary) मॉडल्स से पीछे रहे हैं। लेकिन किमी K3 के स्वतंत्र बेंचमार्क परिणाम दर्शाते हैं कि यह अंतर अब खत्म होने के कगार पर है।

बेंचमार्क और परफॉर्मेंस टेस्ट

फ्रंटएंड कोडिंग (Frontend Coding): 'Arena.ai' के वेब डवलपमेंट और फ्रंटएंड कोडिंग लीडरबोर्ड पर किमी K3 ने अमरीका के दिग्गज मॉडल्स को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का स्थान हासिल किया है।

लागत में भारी कमी: K3 की API कीमतें अमरीकी प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बहुत सस्ती हैं। उदाहरण के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स पर K3 का इस्तेमाल करने से डवलपर्स की लागत लगभग आधी हो जाती है।

ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग: परीक्षणों के दौरान K3 ने कंप्यूटर चिप्स के लेआउट डिज़ाइन करने और जटिल एस्ट्रोफिजिक्स गणनाओं को महज 2 घंटे में हल करके अपनी हाई रीजनिंग कैपेसिटी साबित की।

एक्सपर्ट कमेंट: आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है

अमरीकी सरकार की ओर से चीन पर लगाए गए एडवांस्ड एआई चिप्स (जैसे Nvidia के हाई-एंड मइक्रोचिप्स) के निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद चीनी एआई लैब्स की यह प्रगति देखकर पश्चिमी वैज्ञानिक हैरान हैं। जानिए एक्सपर्टस के कमेंट्स :

'यह ग्लोबल टेक्नोलॉजी का एक ऐतिहासिक मोड़ है। लोग इसे एआई का 'स्पुतनिक क्षण' कह रहे हैं। इसने इस धारणा को तोड़ दिया है कि केवल अरबों डॉलर बहाकर ही फ्रंटियर एआई बनाया जा सकता है।'

-डॉ. जोएल पियर्सन ,संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान विशेषज्ञ, यूएनएसडब्ल्यू, सिडनी।

'अमरीका की ओर से सेमीकंडक्टर प्रतिबंध लगाने के बावजूद चीनी कंपनियों का यह प्रदर्शन दिखाता है कि 'आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है'। कम संसाधनों में चीनी इंजीनियरों ने बेहतर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए इस कमी को पूरा किया है।'
-प्रोफेसर टोबी वॉल्श, कंप्यूटर वैज्ञानिक, यूएनएसडब्ल्यू।

'किमी K3 की रिलीज़ का समय बेहद रणनीतिक है। यह एंथ्रोपिक और ओपनएआई के नए मॉडल्स के ठीक बाद आया है। चीन न केवल एआई तकनीक में अग्रणी बनना चाहता है, बल्कि इसके वैश्विक नियमों और ओपन-सोर्स इकोसिस्टम को भी आकार देना चाहता है।'
-डॉ. मेहविश नसीम, एआई रिसर्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।

जिओ पॉलिटिकल आयाम और एआई गवर्नेंस

किमी K3 का आगमन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर रिलीज़ नहीं, बल्कि जिओ पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा है। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी नेतृत्व ने एआई सुरक्षा और मानव-केंद्रित विकास के लिए एक वैश्विक ढांचे का समर्थन किया। चीन का टारगेट यह संदेश देना है कि तकनीक का लाभ केवल कुछ अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सीमित न रह कर पूरी दुनिया और विकासशील देशों को मिलना चाहिए।

अमरीकी प्रतिबंध और विश्वसनीयता का संकट

हाल ही में जब सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर कुछ अमरीकी एआई कंपनियों ने विदेशी नागरिकों और गैर-अमरीकी यूजर्स के लिए अपने एडवांस्ड मॉडल की पहुंच को बैन किया, तो ग्लोबल डवलपर्स के बीच अनिश्चितता का माहौल बन गया। ऐसे माहौल में चीन के ओपन-वेट मॉडल्स (जैसे DeepSeek और Kimi K3) दुनिया भर के डवलपर्स के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र विकल्प के रूप में उभर रहे हैं।

लिमिटेशंस और आगे की चुनौतियां

हालांकि किमी K3 ने टेक जगत को प्रभावित किया है, लेकिन इसके सामने भी कुछ बड़ी व्यावहारिक चुनौतियां हैं:

विशाल कंप्यूटिंग आवश्यकताएं (Infrastructure Constraint)

2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स का विशाल आकार इसे सामान्य पर्सनल कंप्यूटरों पर चलाने के अयोग्य बनाता है। इसे स्थानीय रूप से होस्ट करने के लिए संस्थानों को भारी-भरकम एंटरप्राइज डेटा सेंटर्स और पावरफुल जीपीयूज की आवश्यकता होगी।

एडवांस हार्डवेयर की कमी

दीर्घकालिक ट्रेनिंग और स्केलिंग के लिए चीनी कंपनियों को अभी भी एडवांस हार्डवेयर की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

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चीनी मूनशॉट एआई का नेटवर्क और वर्किंग। ( विजुअल : ChatGPT)

क्या मूनशॉट एआई बाजी मार पाएगा?

मूनशॉट एआई का Kimi K3 यह बात साफ साबित करता है कि एआई की दौड़ अब किसी एक देश या सिलिकॉन वैली की जागीर नहीं रही। सिलिकॉन वैली जहां महंगे क्लोज्ड मॉडल्स और सब्सक्रिप्शन के रास्ते पर बढ़ रही है, वहीं चीन फ्री ओपन-वेट्स, हाई कैपेसिटी और सस्ती API लागत के सहारे पूरी दुनिया के डवलपर्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर 27 जुलाई को जारी होने वाले इसके कंपलीट ओपन-वेट्स उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, तो यह न केवल मूनशॉट एआई के लिए बड़ी जीत होगी, बल्कि ग्लोबल एआई बाज़ार के पुनर्संतुलन की शुरुआत भी साबित होगी।

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Updated on:

22 Jul 2026 03:59 pm

Published on:

22 Jul 2026 03:58 pm

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