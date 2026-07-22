Moonshot AI का ‘किमी के3’ तोड़ेगा अमेरिका की मोनोपॅाली! जानिए बीजिंग सिलिकॉन वैली को कैसे दे रहा चुनौती

Moonshot AI Kimi K3 : ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय से ओपनएआई (OpenAI), गूगल (Google) और एंथ्रोपिक (Anthropic) जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों का एआई मॉडल्स पर एकतरफा दबदबा रहा है,लेकिन अब, बीजिंग के तेजी से उभरते हुए स्टार्टअप मूनशॉट एआई (Moonshot AI) ने अपने सबसे लेटेस्ट और पावरफुल 'किमी के3' (Kimi K3) एआई मॉडल को पेश करके पूरी दुनिया को चौंका दिया ह।。'डीपसीक' (DeepSeek) की सफलता के बाद, किमी K3 को चीन का सबसे एडवांस्ड मॉडल माना जा रहा है। यह मॉडल अपनी परफॉर्मेंस, रीजनिंग पावर और कोडिंग क्षमताओं के मामले में सीधे तौर पर ChatGPT, Grok और Google Gemini जैसे दिग्गजों को आमने-सामने की टक्कर दे रहा है। ग्लोबल टेक साइंटिस्ट्स और एआई रिसर्चर्स इस डवलपमेंट को सिर्फ एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, बल्कि एआई इंडस्ट्री का "स्पूतनिक मोमेंट" (Sputnik Moment) कह रहे हैं, यह एक ऐसा टर्निंग प्वाइंट है, जहां से ग्लोबल टेक लीडरशिप और जियोपॉलिटिक्स का बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है।