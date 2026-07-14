HCL Tech Share Price: 4% से ज्यादा टूटा एचसीएल का शेयर, AI डेटा सेंटर में बड़े निवेश की घोषणा के बाद भी क्यों आई गिरावट?

पहली तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी का शेयर आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण कंपनी के कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू में तिमाही आाधार पर 0.5 फीसदी की गिरावट है। इससे पता चलता है कि मुख्य कारोबार की ग्रोथ अभी भी कमजोर है। AI डेटा सेंटर बनाने के लिए किया जाने वाला निवेश भी कंपनी के लिए बड़ा खर्च है, जिससे आने वाले समय में मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर नए ऑर्डर्स पर दिखाई दे रहा है। इन वजहों से कई ब्रोकरेज फर्म्स अभी भी शेयर पर सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। कोटक सिक्योरिटीज ने शेयर पर 'Reduce' रेटिंग बरकरार रखी है।