Bajaj Auto Share Price: HCL Tech और IndiGo समेत इन 5 दिग्गज शेयरों में आई बिकवाली, जानिए कितने गिर गए दाम

Shriram Finance के शेयर में गिरावट देखी गई। (फोटो: AI)
IndiGo Share Price: भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई। बीएसई सेंसेक्स ने 344 अंकों की गिरावट और एनएसई निफ्टी ने 143 अंकों की गिरावट के साथ शुरुआत की। शुरुआती कारोबार के दौरान कई दिग्गज कंपनियों के शेयर दबाव में नजर आए। फाइनेंस, आईटी, ऑटो और एविएशन सेक्टर में सबसे अधिक बिकवाली दिखी। गिरावट वाले प्रमुख स्टॉक्स में श्रीराम फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन (IndiGo), बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और बजाज ऑटो के शेयर शामिल दिखे।
|कंपनी का नाम
|शुरुआती कारोबार में गिरावट
|1 सप्ताह का रिटर्न
|1 महीने का रिटर्न
|52-सप्ताह का उच्च स्तर
|52-सप्ताह का निम्न स्तर
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (Shriram Finance)
|2.53%
|-4.24%
|6.98%
|₹1,108.00
|₹566.50
|₹2,40,350.28 करोड़
|इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (InterGlobe Aviation)
|2.38%
|-5.36%
|8.41%
|₹6,232.50
|₹3,895.20
|₹1,97,393.30 करोड़
|बजाज फाइनेंस लिमिटेड (Bajaj Finance)
|2.04%
|-3.97%
|9.02%
|₹1,102.50
|₹787.90
|₹6,23,280.29 करोड़
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (HCL Technologies)
|1.98%
|2.47%
|7.88%
|₹1,780.10
|₹1,030.00
|₹3,24,472.94 करोड़
|बजाज ऑटो लिमिटेड (Bajaj Auto)
|1.76%
|1.01%
|1.48%
|₹10,834.00
|₹7,858.50
|₹2,85,409.22 करोड़
आज सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर इसका शेयर 2.53 फीसदी या 26.50 रुपये की गिरावट के साथ 1,021.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। बात करें इसके 1 हफ्ते के रिटर्न की तो इसने -4.24 फीसदी रिटर्न दिया है। साथ ही पिछले 1 महीने का रिटर्न 6.98 फीसदी रहा है।
सुबह 9 बजकर 33 मिनट पर इसका शेयर 2.38 फीसदी या 124.50 रुपये की गिरावट के साथ 5,105.00 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इस शेयर ने पिछले 1 हफ्ते में -5.36 फीसदी और पिछले 1 महीने में 8.41 फीसदी रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर बजाज फाइनेंस का शेयर 2.04 फीसदी या 20.90 रुपये की कमजोरी के साथ 1,001.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। बात करें शेयर के रिटर्न की तो इसने पिछले 1 सप्ताह में -3.97 फीसदी और पिछले 1 महीने में 9.02 फीसदी रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 37 मिनट पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर 1.98 फीसदी या 24.20 रुपये की गिरावट के साथ 1,197.00 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इस शेयर ने पिछले 1 हफ्ते में 2.47 फीसदी और पिछले 1 महीने में 7.88 फीसदी का रिटर्न दिया है।
सुबह 9 बजकर 39 मिनट पर बजाज ऑटो का शेयर 1.76 फीसदी या 183.00 रुपये की गिरावट के साथ 10,198.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 हफ्ते में 1.01 फीसदी और 1 महीने में 1.48 फीसदी का रिटर्न दिया।
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