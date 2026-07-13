Kalyan Jewellers Share Price: 4 दिन में 50% उछला कल्याण ज्वैलर्स का शेयर, क्या अभी जारी रहेगी तेजी? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

Kalyan Jewellers Share Return: कल्याण ज्वैलर्स का शेयर आज कारोबारी सत्र के दौरान 12 फीसदी तक उछल गया। हालांकि, इसके बाद शेयर में मुनाफावसूली दिखाई दी और यह 7.27 फीसदी की बढ़त के साथ 510.85 रुपये पर बंद हुआ। यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र है, जब शेयर में तेजी देखने को मिली। इस तरह चार सत्रों में यह शेयर करीब 50 फीसदी चढ़ चुका है। वहीं, जुलाई में अब तक इसमें 36 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ चुकी है, जबकि जून महीने में भी शेयर लगभग 9 फीसदी मजबूत हुआ था।