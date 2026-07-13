Gold Silver Price Today: मिडिल ईस्ट में हमले बढ़ने से टूट गए सोने के भाव, जानिए आपके शहर में कितना सस्ता हुआ गोल्ड

Gold Rate Today 13th July 2026: सोने की कीमत में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजे दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 1420 रुपये की गिरावट के साथ 1,43,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1300 रुपये गिरकर 1,31,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1070 रुपये की गिरावट के साथ 1,07,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू हाजिर भाव इस समय बिना किसी बदलाव के 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।